« Attaque du 7 octobre : l’enquête » sur ARTE mardi 24 septembre 2024 dans Thema

Mardi 24 septembre 2024 à 20:55, ARTE diffusera « Attaque du 7 octobre : l’enquête », un documentaire d'investigation saisissant qui mêle l'analyse géopolitique à une exploration des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans une escalade de violence apparemment sans fin.

Avec plus de 1 000 morts et 250 otages israéliens, les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas marquent la journée la plus sanglante dans l'histoire juive depuis la Shoah. L'idée d'Israël comme pays refuge garantissant la sûreté du peuple juif est plus que jamais mise à mal.

La réplique brutale de l'armée israélienne, qui vise la mise au pas de l'organisation terroriste, prend alors des airs de vengeance aveugle : un an après le déclenchement de la guerre, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza auraient fait (selon le ministère de la Santé de Gaza) plus de 40 000 morts, 90 000 blessés et des centaines de milliers de personnes déplacées, fuyant des bombardements qui ont transformé ce territoire de 360 kilomètres carrés en champ de ruines.

Pour la population gazaouie, composée à plus de 70 % de familles de réfugiés, c'est un cataclysme qui ravive le souvenir de la Nakba – l'exil forcé subi par leurs aînés pendant la guerre israélo-arabe de 1948 pour voir leurs terres annexées par Israël. Dans chacun des deux camps, la réactivation d'un trauma intergénérationnel, constitutif de leur identité même, cimente les crispations et le repli sur soi, fait le lit des extrémismes et éloigne un peu plus l'espoir d'une issue pacifique dans la région.

Traumatisme en héritage

L'angle adopté par ce documentaire d'investigation, celui d'une escalade aux ressorts puissamment émotionnels, est bien moins anecdotique qu'il n'y paraît.

Avec un souci constant d'équilibre des points de vue, Jens Strohschnieder, Mathias Marx et Duki Dror exposent l'engrenage d'événements qui a mené aux attaques du 7 octobre 2023, le résultat de décennies de conflit qui voient se répondre les violences du Hamas et les agressions coloniales de l'État d'Israël. Ils retracent l'ascension de Yahya Sinwar, cerveau présumé des attaques, et pointent les manquements effarants du gouvernement Netanyahou qui, bien qu'alerté d'une attaque imminente, n'a guère agi pour l'empêcher, et poursuit ses objectifs de guerre en se souciant bien peu du sort de ses propres otages.

Le film est nourri des éclairages de nombreux intervenants israéliens et palestiniens : politologues et psychologues ; journalistes ; anciens membres des services secrets israéliens ; ainsi que trois civils dont la vie a basculé il y a un an, une habitante du kibboutz Niz Oz, dont un fils et une fille ont été pris en otage, une rescapée du festival Nova, ainsi qu'un jeune Gazaoui qui, depuis un camp de fortune monté sur une plage, tente de conjurer le sort en enseignant le dabké, danse traditionnelle palestinienne, à des enfants qui à leur tour devront vivre avec le traumatisme en héritage…