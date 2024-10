« Port-Aventura : la techno des attractions » sur RMC Story vendredi 18 octobre 2024

Vendredi 18 octobre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Port-Aventura : la techno des attractions ».

Dans le monde des parcs d’attractions européens, il en est un à part, qui sent bon le soleil et les vacances, c’est Port-Aventura.

Depuis trente ans, le célèbre parc à thème espagnol, voit passer plus de cinq millions de visiteurs chaque année dont 20% sont français. Ici, la spécialité du parc, c’est l’adrénaline. Sur la cinquantaine d’attractions proposées, dix roller-coasters se disputent les faveurs du public. Les roller-coasters, ce sont ces trains, lancés à vive allure, sur des parcours sinueux et qui enchaînent les figures les plus acrobatiques.

Dans sa recherche constante de sensations fortes, le parc Catalan peut compter, depuis son ouverture, sur un partenaire emblématique du secteur : Intamin. Plus long, plus haut, plus vite, le discret constructeur, basé au Lichtenstein, est pourtant le champion de tous les records. Pour PortAventura, il a imaginé « Red Force », le roller coaster le plus rapide au monde utilisant un système de lancement électromagnétique et capable de passer de 0 à 180 km/h en seulement 5 secondes.