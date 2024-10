"Un chef au bout du monde" en Islande avec Philippe Etchebest sur M6 vendredi 18 octobre 2024

Vendredi 18 octobre 2024 à 22:50, M6 diffusera un nouveau numéro de l'émission "Un chef au bout du monde" dans lequel le Chef Etchebest se retrouve au cœur de l’immensité islandaise, en plein hiver, une terre sculptée par les forces nature.

Il y a plus de mille ans, les intrépides Vikings ont défié ce paysage hostile et désert et réussi l’impossible : s’y enraciner et engendrer une culture d’une force et d’une résilience hors norme.

Philippe va arpenter ce territoire pour comprendre comment les Islandais sont parvenus à faire fructifier un désert de lave et de glace, en explorant les traditions islandaises et en découvrant l’immense chaleur de ses habitants.

Une expédition sur fond de tempête, de geysers, de pêche, mais aussi de chevaux intrépides et de ferme du bout du monde…

Le chef ira à la rencontre de 7 islandais qui présenteront leurs traditions :

Magnus

Pêcheur, il emmènera le Chef sur la côte nord-ouest de l’Islande, dans le fjord de Skagaf Jordur. Avec les volcans et les Vikings, la pêche est depuis toujours l’un des piliers de l’identité islandaise. Réputée comme l’une des plus performantes au monde, elle est aussi la première activité économique du pays.

Raxel

Cette jeune femme a décidé depuis plus de dix ans d’exploiter la nature de son pays en ayant le moins d’impact possible. Son entreprise familiale n’utilise que des plantes, mousses et lichens endémiques. Elle a été la première à proposer aux plus grands chefs du pays d’utiliser dans leur cuisine une algue qui pourrait, selon elle, bousculer la gastronomie mondiale dans les cuisines les plus prestigieuses de Reykjavik, notamment celle du chef étoilé Thrainn Freyr Vigfusson.

Thrainn Freyr Vigfusson

Ce grand chef islandais a élaboré un concept étonnant : il accueille chaque soir une dizaine de convives dans un décor particulier, celui de la maison de sa grand-mère et de l’Islande des années 60. Il sert une cuisine avant-gardiste, raffinée, inspirée de plats traditionnels. Et tous les produits travaillés sont puisés dans la nature islandaise.

Luka

Auprès de cette éleveuse, le chef va découvrir des chevaux uniques au monde… Sans ces derniers, capables d’affronter les plus grands froids et tempêtes, les vikings n’auraient jamais pu conquérir l’Islande.

Olof

Habitant au milieu de champs de lave et du lac Myvatn, elle va faire découvrir au chef les bénéfices de l’activité volcanique dans le quotidien des Islandais. Ils vont préparer ensemble un pain façon viking pour la fête de Thor.

Villi et Elísabet

Ce couple vit de l’agriculture, de l’élevage, mais aussi du tourisme en période estivale dans la ferme la plus isolée du pays. En hiver, confrontés à des conditions climatiques très rigoureuses, ils veillent alors tout particulièrement au bien-être du bétail.

Elizabeth et Dvil

Ils gèrent toute la chaîne de l’élevage, de la naissance en passant par l’élevage et la nourriture, jusqu’à la préparation de la viande pour la vente tout en préservant les méthodes vikings les plus anciennes.