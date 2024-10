« Parc Astérix : la techno des attractions » à revoir sur RMC Story vendredi 25 octobre 2024

Vendredi 25 octobre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Parc Astérix : la techno des attractions ».

Depuis 35 ans, le parc Astérix ne cesse d'accueillir un public de plus en plus nombreux. Sous les ailes du casque du plus célèbre Gaulois, près de 3 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. On y vient en famille pour les manèges ou les spectacles, mais les stars du parc, ce sont les roller-coasters. Ces montagnes russes impressionnantes font vivre les sensations les plus folles aux visiteurs les plus téméraires.

Les 27 trains des roller-coasters du parc Astérix effectuent 200.000 rotations par an. Une fréquence d'utilisation qui fatigue les mécaniques les plus robustes et les plus sophistiquées. Chaque année, le parc ferme donc pendant 12 semaines pour permettre les grandes révisions des attractions. Cette trêve hivernale est l'occasion pour les 65 techniciens du parc de participer et de superviser les projets de maintenance courante ou hors normes ainsi que la construction de nouvelles attractions.

Quelle que soit la nature des travaux, pas de temps à perdre. À peine le parc fermé, une course contre la montre s'engage pour être prêt pour sa réouverture.