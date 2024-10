« Tourisme religieux, un marché sacré » à découvrir sur France 5 mardi 29 octobre 2024

Mardi 29 octobre 2024 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit « Tourisme religieux, un marché sacré » réalisé par Vincent Guérin.

51 millions de personnes visitent des sites religieux chaque année en France, dont 20 millions d’étrangers.

Pèlerinages, découvertes de basiliques, d’abbayes et de sites emblématiques, retraites spirituelles ou quêtes du miracle, le tourisme religieux séduit de plus en plus de personnes.

Qui tire profit de ce tourisme pas comme les autres ? Quelles sont les nouvelles activités qui se développent ?

De Lourdes au Mont Saint Michel, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, dans les monastères ou au cœur des messes Gospel de Harlem, ce documentaire nous entraîne dans les coulisses du tourisme religieux.