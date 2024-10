"Des trains pas comme les autres" en Asie avec Philippe Gougler sur France 3 mercredi 30 octobre 2024

Mercredi 30 octobre 2024 à partir de 21:05, France 3 diffusera deux numéros inédits de la série documentaire "Des trains pas comme les autres" dans lesquels Philippe Gougler vous emmène en Asie.

Dans chaque numéro, Philippe Gougler vous propose un voyage en train à la découverte d'un pays, de ses habitants et de ses paysages, le long d'une voie ferrée mythique ou au contraire méconnue.

Pour cette soirée spéciale, deux destinations : le Vietnam et le Laos.

21.05 Vietnam : de la baie d'Halong aux portes du Laos

Philippe Gougler part à près de 10 000 kilomètres de la France... au Vietnam. L’un des joyaux du pays est la baie d’Halong et ses îlots par milliers. On raconte que ces îlots seraient les œufs d’une dragonne venue pondre dans la baie pour protéger les Vietnamiens des envahisseurs. Le Vietnam, c’est un pays de légendes, mais c’est aussi un pays où il fait bon prendre le train.

Philippe Gougler passe notamment par la capitale Hanoï où le train serpente et se faufile dans les rues étroites de la ville, au raz des maisons. Ici, on vit avec et sur les rails...

Dans le nord-ouest du pays, il découvre le pays des Hmongs et ses paysages de rizières en terrasses. Des rizières millénaires, comme une sculpture finement ciselée, qui épousent les formes de la nature.

Au centre du pays, Philippe part sur les traces d’un antique chemin de fer perdu… Dans la région de Hué, peu de gens se souviennent de ce train construit à l’époque par des Français, qui filait en direction du pays voisin, le Laos. Un train qui, à l’époque coloniale, faisait partie d’un gigantesque chantier : connecter par le rail toute l’Indochine, c’est-à-dire le Vietnam, le Cambodge et le Laos…

En suivant les traces de ce vieux train, le globe-trotteur pénètre dans les montagnes côté Laos.

Elles sont escarpées, il y fait plus frais, et les visiteurs se font plus rares… Une Asie encore plus reculée où l’on chasse des insectes, en pleine nuit.

Philippe va également découvrir une drôle de pratique et une étonnante cérémonie qui aide à retenir les âmes...

22:00 Laos

Le Laos est un pays dont on parle peu... Un pays à part, une Asie profonde avec des paysages magnifiques, où le temps s’écoule dans une douce lenteur. Au milieu de ces incroyables décors, une longue ligne de chemin de fer flambant neuve a été lancée depuis peu, dans un pays qui n’avait plus vraiment connu le train depuis des décennies...

Philippe Gougler se déplace en train, du nord au sud en passant par Luang Prabang, troisième ville du Laos mais première par sa beauté : une architecture préservée, des temples bouddhistes par dizaines... Il aura la chance d’être invité dans l’un d’eux pour partager une journée avec les moines.

Plus à l’est, près de la frontière vietnamienne, une autre facette de l'histoire du pays s'ouvre à lui, plus sombre. Le Laos est le pays qui a été le plus bombardé au monde. Pendant la guerre du Vietnam, entre 1964 et 1973, les États-Unis ont largué plus de 2 millions de tonnes de bombes. Près de cinquante ans plus tard, chaque jour, des hommes et des femmes déminent, lentement, minutieusement la terre où sont encore enfouis des milliers d'armes et de mines.

Après un petit détour par Ventiane, la capitale, cap sur le sud et la région des 4 000 îles, où les pêcheurs prennent tous les risques pour ramener du poisson du fleuve Mékong. Ici, au siècle dernier, des ingénieurs français ont créé une ligne de train vraiment pas comme les autres, un chemin de fer pour faire passer les bateaux de marchandises par-dessus les cascades du Mékong...