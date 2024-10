"Dans les bottes de Lucky Luke" avec le dessinateur Jul, samedi 2 novembre 2024 sur ARTE

Le dessinateur Jul nous entraîne au cœur des États-Unis sur les traces de Lucky Luke, le moins américain des cow-boys. Un voyage aussi malicieux qu’instructif à la rencontre de figures et paysages qui ont façonné nos imaginaires… et parfois occulté la réalité à découvrir samedi 2 novembre à 20:55 sur ARTE.

Dans les rayons d’un magasin de vêtements, Jul examine d’interminables rangées de bottes et de chapeaux, avant de remonter le temps aux côtés d’une descendante de pionniers, entre les murs d’une vieille école plantée dans la plaine de Cheyenne River.

De fait, du comptoir d’un bar aux airs de saloon aux paysages de Monument Valley, on dirait que rien n’a changé depuis la conquête de l’Ouest. C’est la réalité d’une certaine Amérique, blanche, rurale et fière de sa culture : joueurs de poker, champions de rodéo, shérifs plus ou moins débonnaires et old timers vissés à leur fauteuil, le colt à la ceinture… : au fil des trois épisodes de cette série documentaire, Jul joue les candides et part de cette image apparemment immuable pour en dévoiler peu à peu les nuances. Il se mue alors en observateur attentif, pointant – sans donner de leçon – les ombres que l’histoire officielle et la culture populaire ont voulu effacer, notamment celles du génocide et de l’esclavage. Cette mise en regard constante de la légende avec la réalité fait toute la saveur de ce voyage aussi malicieux qu’instructif.

Sur le rythme entraînant de la musique de Keren Ann, le dessinateur réussit à marier l’hommage et l’analyse, entre extraits de bande dessinée, rencontres détonantes et paysages à couper le souffle.

20:55 Partie 1 Au royaume des cow-boys

En soixante-dix ans et quatre-vingts albums, Lucky Luke a forgé un rêve américain à lui seul, faisant fantasmer des générations de jeunes Européens. Si l’univers coloré imaginé par Morris et Goscinny s’inspirait de faits historiques, il se nourrissait surtout des archétypes construits par le cinéma et la littérature, qu’il parodiait avec amour.

Fan de la première heure, Jul, qui scénarise depuis 2016 les aventures du célèbre cow-boy, s’est mis en tête de confronter le personnage et son folklore à l’épreuve du réel. Que reste-t-il aujourd’hui de Lucky Luke ?

Dans ses pas, l’auteur parisien débarque au Far West, le vrai, à la recherche des figures et lieux qui ont bercé son enfance…

21:45 Partie 2 Les fantômes de l'Ouest

Après avoir découvert avec enthousiasme (et un brin de frayeur) que le folklore western existait toujours, Jul poursuit son enquête sur les traces de Lucky Luke.

Il rencontre des chauffeurs de trucks rappelant les diligences du passé, traverse des villages endormis le long de routes sans fin, embarque dans une locomotive à vapeur et découvre une mine fantôme que la ruée vers l’or semble avoir laissée intacte. Lorsqu’il est accueilli par des descendants des peuples sioux et apache dans leurs réserves du Dakota du Sud et du Nouveau-Mexique, les ombres de la conquête de l’Ouest se projettent sur sa route…

22:40 Partie 3 Toutes les couleurs du western

Comme les Indiens et leurs signaux de fumée, le blanchisseur chinois et le Mexicain endormi font partie de ces personnages stéréotypés dont regorge l’univers de Lucky Luke.

Dans ce dernier épisode, Jul porte son attention sur cette galerie de portraits hauts en couleur qui a amusé des générations d'enfants mais qui cache souvent une histoire dramatique. Prenant la route du Sud, l’apprenti cow-boy descend le Mississippi, visite champs de coton et anciennes plantations, découvre la richesse culturelle cajun mais aussi la survivance du racisme…