« Lindsay, la mécanique du harcèlement » soirée spéciale sur France 2 jeudi 7 novembre 2024

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, France 2 diffusera jeudi 7 novembre 2024 à 21:00 le document inédit « Lindsay, la mécanique du harcèlement » réalisé par Félix Seger, raconté par Jenifer.

Comment en une année scolaire à peine Lindsay, une fille de 13 ans, joyeuse, populaire, a-t-elle pu se suicider ?

Qui aurait pu arrêter la mécanique infernale du harcèlement à l’école et sur les réseaux sociaux ?

L’histoire de Lindsay, c’est la nôtre. Nous cheminons dans les derniers mois de la vie de la jeune fille, aux côtés de ses proches pour nous questionner sur nos responsabilités collectives : pourquoi ce drame aurait dû être évité, que pouvons nous mettre en place pour l’avenir, quand le harcèlement touche plus d’un élève par classe ?

Ce film choral, tourné du nord de la France jusqu’à Perpignan, en passant par la région parisienne et Chamonix, donne la parole à ceux et celles qui ont décidé d’alerter, de faire de leurs drames des forces, de faire bouger les lignes, pour comprendre quel rôle nous pouvons tous jouer contre ce fléau.

Ce qui était autrefois acceptable, accepté et minimisé ne l'est plus. L’élan et l’émotion qui ont suivi la mort de Lindsay accompagnent une révolution en cours, qui permet de mieux comprendre et combattre la « culture du harcèlement ».

France 2 prolongera sa soirée spéciale avec un débat animé par Julian Bugier avec :

Marie, mère d’Océane, qui prolongera son témoignage dans le documentaire sur le harcèlement subi par sa fille au collège.

Léa, 23 ans, qui a subi du harcèlement scolaire, puis a harcelé à son tour au collège.

Gabriel Attal, député Ensemble pour la République (10ème circonscription des Hauts-de-Seine), ancien 1er ministre et ministre de l'Éducation Nationale.

Justine Atlan, Directrice E-enfance / 3018.

Emmanuelle Piquet, psycho praticienne, spécialiste de la question du harcèlement, de l'isolement et de la souffrance à l'école, fondatrice des centres A 180 degrés - chagrin scolaire.

Pablo Felez, professeur d’EPS - Référent harcèlement au collège de Chantenay (Nantes).

Sonia Fibleuil, Porte-parole de la Police Nationale

Les invités débattront sur les causes et les moyens de lutte contre ce fléau :

Comment prévenir et faciliter le repérage des situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement ?

Quelle est l’efficacité des mesures de prévention et de lutte mises en place ?

Comment sanctionner efficacement les harceleurs ?

Comment mieux accompagner les enfants harcelés ?

À 23:10, France 2 rediffusera le documentaire "Infrarouge" : « Harcèlement scolaire, les indiens contre-attaquent ».