« Huiles végétales : un marché bouillant » document inédit diffusé sur France 5 mardi 12 novembre 2024 (vidéo)

Mardi 12 novembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit « Huiles végétales : un marché bouillant » réalisé par Mathieu Barrère.

De tournesol, d’olive ou encore à la truffe, les huiles végétales sont devenues incontournables dans nos cuisines. 9 ménages sur 10 en consomment chaque année. Mais les industriels ont bien senti le filon… quitte à détourner les recettes traditionnelles pour plus de rentabilité.

Moins chère, l’huile de tournesol reste la plus plébiscitée par les Français. Certaines marques, comme Lesieur, cherchent à se donner une image « éco responsable », utilisant un marketing pouvant induire le consommateur en erreur. Les moins chères, importées de l’étranger, n’hésitent pas à incorporer des solvants pour optimiser les rendements.

Avec plus de 5 000 tonnes produites par an, l’huile d’olive est devenue très à la mode. Si dans les oliveraies du sud de la France, la récolte est faite à la main et le pressage à froid, attention en revanche à celle vendue sur nos marchés de produits locaux ! Certains vendeurs n’hésitent pas à camoufler des huiles importées de l'étranger pour attirer les clients.

Il en est une qui fait rêver nos papilles… l’huile à la truffe. Derrière la promesse d’une huile prestigieuse, les industriels n’hésitent pas proposer des huiles à plus de 120€ le litre… où l’on ne trouve pas une once de truffe !

Entre les étiquettes trompeuses et les industriels qui se jouent de la confiance des consommateurs, l'univers des huiles végétales nous dévoile que, même en cuisine, tout ce qui brille n'est pas d'or.