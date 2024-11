« Au cœur des services secrets de l'État islamique » sur M6 mardi 12 novembre 2024

Mardi 12 novembre 2024 à 23:30, après les deux premiers épisodes de la série "Les espions de la terreur", M6 diffusera « Au cœur des services secrets de l'État islamique », un documentaire inédit réalisé par Pierre Olivier Labbé.

Derrière les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, un groupe de terroristes aux origines diverses. Ils ont entre 20 et 31 ans et ont commis les attaques les plus meurtrières en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Bilan : 130 morts et 413 blessés.

Tous font partie de l’Amniyat. Derrière ce terme se cachent les services secrets de l’État Islamique, scindés en deux, à la manière du FBI et de la CIA aux États-Unis, ou de la DGSI et de la DGSE en France.

D’un côté, l’Amniyat a mené une mission intérieure visant à détecter les espions sur leurs territoires syriens et irakiens, et de l’autre, l’Amniyat a constitué entre 2013 et 2015 un véritable « bureau des attentats », dont plusieurs francophones occupaient des postes clés. Pourtant, cette structure très organisée est longtemps passée sous les radars des services secrets occidentaux.

Les intervenants :

Matthieu Suc, journaliste Médiapart, auteur du livre “Les espions de la terreur”,

François Mollins, ancien procureur de la République de Paris,

Isabelle Panou, juge d’Instruction belge,

Marc, coordinateur à la DGSI en charge de l’enquête sur les attentats du 13 Novembre 2015,

Hervé Letoqueux, ancien assistant spécialisé au pôle d’instruction anti-terroriste,

Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements djihadistes,

Yves Trotignon, ancien cadre du Ministère des Armées spécialiste des mouvements djihadistes.