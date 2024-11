« De Verdun aux plages du débarquement... Traces de guerre » mercredi 13 novembre 2023 sur France 3

À l'occasion de la commémoration des 110 ans de la Première Guerre mondiale, France 3 diffusera mercredi 13 novembre 2024 à 21:05 « De Verdun aux plages du débarquement... Traces de guerre », un document inédit réalisé par Emmanuelle Sudre.

Des paysages de France, marqués par le déluge de feu des deux guerres mondiales, portent encore les cicatrices de l’Histoire. Du champ de bataille de Verdun aux ruines d’Oradour-sur-Glane, en passant par les blockhaus de la Ligne Maginot et le souvenir douloureux de Vichy, ces lieux témoignent de la violence des conflits passés.

À travers les récits de témoins, de passionnés et d’historiens, le film questionne la préservation de ces lieux : faut-il les effacer ou les garder comme témoignages de l’histoire ? Il souligne comment certains vestiges, comme les bunkers du Mur de l’Atlantique ou les ruines du Vercors, reflètent une résistance héroïque, tandis que d’autres, tel que le camp de Natzweiler-Struthof, rappellent les atrocités de la Seconde Guerre mondiale.

Le Havre, ville martyre rasée lors des bombardements de la Libération, illustre la résilience de la nation et le choix de reconstruire malgré tout. La gestion de ces terres blessées, entre tourisme mémoriel et oubli délibéré, révèle le rapport de la France à son passé et à la mémoire.

Les intervenants :

Julien Kalinowski, restaurateur de vestiges militaires. Président de l’Association du secteur fortifié de Faulquemont (ASFF), il est engagé dans la restauration et la préservation des ouvrages de la ligne Maginot.

Guillaume Rouard, technicien forestier. Employé par l’Office national des forêts (ONF), il est responsable de la préservation de la forêt de Verdun, qui abrite les vestiges des champs de bataille de la Première Guerre mondiale.

Audrey Mallet, historienne. Elle travaille en tant que chercheuse indépendante spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de Vichy. Elle a développé des outils pour informer les visiteurs sur le passé controversé de la ville de Vichy.

Robert Hébras, témoin historique. Dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane, il a consacré sa vie à témoigner des événements tragiques du 10 juin 1944. Il était un acteur clé de la transmission de cette mémoire.

Stéphane Michonneau, historien et spécialiste de la conservation des ruines. Chercheur académique, professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Lille, spécialiste de la relation entre histoire et mémoire, il se concentre sur l’étude et la préservation des ruines de guerre, notamment celles de la Seconde Guerre mondiale. Conseiller historique du film.

Stéphane Lamache, chercheur en patrimoine militaire. Employé par les Monuments historiques en tant qu’expert, il travaille à l’inventaire et à la préservation des vestiges du mur de l’Atlantique, le long des côtes françaises.

Jackie Bedford, ancienne militaire britannique. Elle est une ancienne membre de l’armée britannique et s’implique activement dans les commémorations et la préservation de la mémoire des soldats britanniques tombés à la bataille de la Somme.

Frédéric Aguilera, maire de Vichy. Actuel maire de la ville, il gère les enjeux mémoriels liés à la Seconde Guerre mondiale et au régime de Pétain.

Julien Guillon, historien du Vercors. Spécialisé dans l’histoire de la résistance, il est le référent scientifique du Mémorial de la Résistance en Vercors.

Jean-Luc Leleu, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Chercheur au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), il est spécialiste de la collaboration et de la Seconde Guerre mondiale, avec un focus particulier sur la construction du mur de l’Atlantique par les Français sous l’occupation nazie.