« Le mystère des reines guerrières d’Assyrie » jeudi 14 novembre 2024 sur France 5 dans "Science grand format"

Jeudi 14 novembre 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de découvir « Le mystère des reines guerrières d’Assyrie », un document inédit écrit et réalisé par Louise Ord.

Dans le nord de l’Irak, on trouve les vestiges d’une vaste cité vieille de 3 000 ans. Elle couvre près de 360 hectares et porte un nom mythique, Nimroud. C’était autrefois la capitale de l’Empire assyrien, l’un des plus puissants de l’Antiquité. À son apogée, au VIIIe siècle avant notre ère, il s’étend de l’Égypte à l’Iran.

En 1988, les archéologues mènent des fouilles sous l’un des palais de Nimroud, et dégagent une pièce voûtée, remplie de coupes de bronze, de lampes et de jarres en céramique. La pièce ouvre sur une chambre inviolée et chargée d’objets précieux. Au fond se trouve un sarcophage en pierre, encore intact. Il contient une quantité impressionnante de bijoux, colliers, couronnes et bagues en or. En effet, les trésors que referment cette sépulture dépassent ceux trouvés dans la tombe de Toutankhamon. Et à l’intérieur on exhume les corps de deux femmes, placées l’une au-dessus de l’autre. Manifestement, il s’agissait de personnes de haut rang. Mais qui étaient-elles ?

Inscriptions et bas-reliefs célèbrent les exploits des rois d’Assyrie, mais les reines sont rarement mentionnées. Pourtant certaines souveraines ont marqué l’histoire de l’Empire. Les auteurs grecs racontent le mythe de Sémiramis, une reine guerrière qui règne seule sur l’empire à la mort de son époux. Elle fait rebâtir des cités dans toute la Mésopotamie et fonde la grande Babylone. Elle envahit l’Égypte, puis l’Inde, avant de disparaître mystérieusement. Selon certains documents, une autre reine, Naq’ia, aurait réussi à garder la mainmise sur le pouvoir après la mort de son mari, Sennachérib, en installant son fils et ensuite son petit-fils sur le trône.

Nous suivons le travail des archéologues qui cherchent à éclaircir l’histoire et le rôle des reines d’Assyrie. Mais leur tâche est rendue plus ardue par les conflits qui ont marqué le pays. La découverte de ces sépultures royales est passée pratiquement inaperçue, à cause de l’instabilité politique de l’Iraq et des longues années de guerre de son histoire récente. Pendant des décennies, l’importance de cette trouvaille a été éclipsée. Puis, en 2015, l’État islamique, aussi appelé Daech, endommage gravement de nombreux vestiges. Maintenant, la communauté internationale se mobilise pour tenter de sauver ce précieux patrimoine, et pour découvrir la vérité sur les reines guerrières d’Assyrie.