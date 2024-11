« De la séduction à la tentation, 20 ans d'émissions de rencontres à la télé » jeudi 14 novembre 2024 sur W9

Jeudi 14 novembre 2024 à 21:10, W9 diffusera le documentaire inédit « De la séduction à la tentation, 20 ans d'émissions de rencontres à la télé » réalisé par Timothée Vienne.

Depuis toujours, les émissions d’amour et de rencontres font battre le coeur des téléspectateurs...

Ces programmes iconiques ont marqué des générations de Français : ils nous ont passionnés, enflammés… Et parfois même bouleversés ! De L'île de la tentation à Qui veut épouser mon fils ?, du Bachelor à Greg le millionnaire en passant par La belle et ses princes presque charmants, revivez deux décennies d’émissions cultes !

Ce documentaire va vous révéler tous leurs secrets et lever le voile sur des histoires encore jamais racontées !

Au programme : des archives mémorables, des interviews confessions de participants emblématiques et leur nouvelle vie aujourd’hui ainsi que le décryptage de ces émissions phares par des journalistes médias, mais également par ceux qui les ont incarnées ou produites…

De la séduction à la tentation, plongez au coeur de 20 ans d’émissions de rencontres à la télé !

Avec la participation exceptionnelle de : Delphine Wespiser (animatrice de L’Île de la tentation), Stéphane Rotenberg (animateur de Bachelor), Brandon, Kevin, Gaëtan et Lydia (L’île de la tentation), Marie-France et Giuseppe (Qui veut épouser mon fils ?), Olivier Siroux, Sandra Lou (Le Bachelor), Grégory Basso, Marjolaine (Greg le millionnaire), Anthony (La belle et ses princes presque charmants), Gérard Louvin (producteur), Alexia Laroche-Joubert (productrice et PDG Banijay France), Isabelle Morini-Bosc (journaliste médias), Jérôme Anthony (animateur), Céline Géraud (animatrice), Maxime Guény (journaliste médias), Thomas Isle (journaliste médias).