"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault Laguna lundi 18 novembre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 18 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Renault Laguna.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x10 • Renault Laguna



Aurélien et Gerry se lancent un pari fou, transformer la sage et populaire Renault Laguna en une véritable bête de course, en moins de 15 jours ! L'objectif, participer au Championnat Super Berline 2.0 qui aura lieu sur le circuit mythique de SPA-Francorchamps !

Un défi à la hauteur du travail mécanique à réaliser, car en l'état la voiture acquise par Gerry contre 1700EUR est loin de pouvoir taper des chronos. Notre duo va donc devoir mettre les bouchées double pour être sur la ligne de départ le jour J, le tout en respectant scrupuleusement le règlement imposé par la Fédération Française de Sport Automobile.

Au programme, allégement maximum de la voiture pour gagner en performance, renforcement de la boîte de vitesses, pose d'amortisseurs compétition, installation d'un arceau de sécurité, d'un siège baquet, d'un coupe-circuit et de pneus slicks. La pression monte dans l'atelier, et les talents de pilotage d'Aurélien vont être mis à rude épreuve !