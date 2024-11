"Le doc Quotidien" : Les chiens, qui tient vraiment la laisse ? Mardi 19 novembre 2024 sur TMC

Mardi 19 novembre 2024 à 21:25, dans la continuité de "Quotidien", TMC diffusera le documentaire inédit "Le doc Quotidien - Les chiens Qui tient vraiment la laisse ?".

Après les vieux, les ados et les muscles, Le doc Quotidien s’intéresse aux chiens dans un documentaire en prime time 100 % inédit préparé par les équipes d’Etienne Carbonnier.

Il faut leur donner à manger, les sortir cinq fois par jour, ramasser leurs excréments, et en plus, ils sentent fort quand ils ont le poil mouillé. Et pourtant, on les adore ! Ce sont les chiens.

Concours de beauté, salon de toilettage, psychologues canins, Emmanuel Le Ber est parti aux quatre coins de la France pour suivre des chiens et leurs propriétaires dont la relation unique va bien au-delà de la simple interaction maître-animal.

Car le chien prend une place toujours plus essentielle dans la vie des français, en devenant bien plus qu'un simple compagnon, un confident drôle et bienveillant, un réconfort en période de solitude, et même un catalyseur pour le bien-être mental de son maître.

A travers des séquences funs, des témoignages émouvants et des histoires bouleversantes, Le doc Quotidien explore le lien puissant qui unit le maitre à son chien. Une connexion non verbale subtile et profonde qui révèle la grande humanité de cette relation. Et finalement qui d'entre le chien et l'humain tient vraiment la laisse ?