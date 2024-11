"Le dictionnaire amoureux" du journalisme, mercredi 20 novembre 2024 sur France 5

Mercredi 20 novembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera le premier numéro du "Dictionnaire amoureux", une nouvelle collection documentaire qui renouvelle les regards sur la culture.

"Dictionnaire amoureux" est une nouvelle collection documentaire déclinée de la série d'ouvrages littéraires du même nom. Les films proposés abordent des thèmes culturels éclectiques, inspirés par les goûts, les choix et les pratiques populaires.

Chaque documentaire nous entraîne dans le même univers graphique et narratif qui rappelle celui des ouvrages littéraires. Confessions intimistes des protagonistes et images d'archives s'articulent autour de mots clés emblématiques qui structurent la narration.

Pour le lancement, un premier film autour du journalisme

Le premier documentaire qui inaugure la collection sur France 5, le Dictionnaire amoureux du journalisme, est proposé dans le cadre des Assises du journalisme. Ce film de 90 minutes donne la parole à de nombreux journalistes et s'immisce dans leurs enquêtes et reportages.

Entre histoire du journalisme et état des lieux de la presse aujourd'hui, ce film s'immerge avec les journalistes, combattants, aventuriers, reporters, investigateurs, faits-diversiers, portraitistes, photographes de guerre, paparazzi, écrivains, et parfois tout cela à la fois, au cœur des histoires qu'ils ont couvertes. Un documentaire engagé qui s'attarde sur les enjeux du journalisme et sur la crise profonde qu'il traverse actuellement, révélant ainsi les failles de notre démocratie et les dangers qui la guettent.