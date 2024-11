Jeudi 21 novembre 2024 à partir de 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la série documentaire « Les 5 vies de la Terre ».

« Les 5 vies de la Terre » explore notre planète et son histoire, ainsi que son caractère unique dans le système solaire.

La série présente une biographie de notre planète, révélant les moments les plus épiques de son histoire astronomique et géologique, des premières secondes de son existence jusqu’à l’arrivée des êtres humains.

En explorant les montagnes, le fond des océans, les cratères, les vallées et les roches de la croûte terrestre, on peut lire l’histoire des nombreuses vies de notre Terre et son évolution jusqu’à celle que nous connaissons aujourd’hui.

21:05 Les 5 vies de la Terre L'air

La Terre, unique dans l’Univers, est une véritable oasis de vie grâce à son atmosphère qui la protège des rayons du Soleil et régule le climat.

Pourtant au commencement, il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était stérile et brûlante, un monde hostile dépourvu d’atmosphère protectrice.

À cette époque les gaz crachés par les volcans forment progressivement une enveloppe toxique pour la vie. Mais l’eau a émergé et la magie a opéré. En recouvrant 70 % de la surface du globe, l’eau a permis l'apparition des premières formes de vie, notamment les cyanobactéries. Et grâce celles-ci, la situation a changé : elles ont transformé l'atmosphère en produisant de l'oxygène via la photosynthèse.

Ce processus conduit à la « Grande Oxygénation », une période cruciale où l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère et a radicalement modifié la composition de l'air. Dans la haute atmosphère, cet événement a formé une nouvelle molécule protectrice : l’ozone qui agit comme un écran solaire et contribue à l'épanouissement de la vie.

21:55 Les 5 vies de la Terre Le feu



Il y a 252 millions d'années, la Terre a connu l’un des pires cataclysmes de son histoire et près de 90 % des espèces ont disparu. La cause de cette extinction ? D'énormes éruptions volcaniques venues des profondeurs de la Terre. Elles ont recouvert de lave une vaste région dans l’actuelle Sibérie et libéré des quantités massives de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Effaçant tout sur leur chemin, ces éruptions ont modifié le climat terrestre, provoquant un réchauffement climatique global. Les océans se sont réchauffés, devenant acides et pauvres en oxygène, anéantissant presque toute la vie sous-marine. Sur terre, les forêts ont dépéri sous l’effet de la chaleur et des rayons ultraviolets. Chaque organisme vivant a été mis à rude épreuve, et la planète a basculé dans un crépuscule environnemental.

Mais malgré ce désastre, la vie a fini par renaître des millions d'années plus tard à la faveur d’un événement climatique majeur.

Aujourd'hui, alors que la sixième extinction de masse est en cours, causée par l’activité humaine, il est urgent de comprendre les leçons du passé. La vie, malgré son incroyable résilience, reste fragile. Si nous ne diminuons pas nos comportements polluants, nous pourrions bien voir disparaître de nombreuses espèces, y compris la nôtre.