« Gladiateurs : des origines à la chute du Colisée » sur RMC Découverte vendredi 22 novembre 2024

Vendredi 22 novembre 2024 à partir de 21:10 RMC Découverte diffusera les 4 derniers épisodes de la série documentaire inédite « Gladiateurs : des origines à la chute du Colisée » réalisée par Roel Reiné.

Cette série se sert du Colisée pour raconter l'histoire passionnante de l'ascension et de la chute de l'Empire romain, à travers le regard des hommes et des femmes qui s'y sont battus et y sont morts.

De la vie sauvage d'un gladiateur en tant qu'esclave à la révélation fascinante des nombreuses façons dont les empereurs de Rome ont utilisé cet amphithéâtre pour démontrer leur pouvoir absolu, "Gladiateurs : des origines à la chute du colisée" offre un regard unique sur une période charnière de l'histoire du monde.

Cette série donne vie aux défis architecturaux de la construction de l'arène et aux expériences vécues par les vrais Romains à l'intérieur du stade. Chaque épisode met en scène l'un des huit protagonistes principaux, tous inspirés de personnages réels de l'histoire. Couvrant plusieurs centaines d'années, la série se déroule chronologiquement, depuis la conception surprenante de l'arène jusqu'à sa décadence finale.

Avec des interviews d'historiens de renom, "Gladiateurs : des origines à la chute du colisée" utilise des reconstitutions saisissantes et des effets spéciaux pour insuffler de l'émotion dans le récit personnel de chaque personnage.

21:10 Épisode 5 Antioche, le martyr chrétien du Colisée

L'exécution publique des criminels est une pratique courante au Colisée, mais pendant les 123 jours de jeux de Trajan en 107 après J.-C., l'une de ces victimes n'est pas un prisonnier ordinaire. L'évêque Ignace d'Antioche fait partie d'une religion souterraine en plein essor qui menace les traditions romaines : Le christianisme. Son exécution très médiatisée enverra-t-elle un message ou répandra-t-elle la parole du Christ plus loin que Trajan n'aurait pu le prévoir ?

22:10 Épisode 6 Pergame, le médecin des gladiateurs

Galien de Pergame, l'un des plus célèbres médecins/scientifiques du monde antique, s'est fait un nom en tant que médecin des gladiateurs dans l'arène. Mais alors que l'empire de Rome atteint l'apogée de sa puissance et de son influence sous l'empereur Marc Aurèle, une peste dévastatrice s'abat sur la ville - et Galien attire l'attention de l'empereur Marc Aurèle. C'est maintenant à ce scientifique de défendre Rome contre la maladie et de garder l'empereur en vie à tout prix. Cet épisode marque un tournant dans la série, car les attaques barbares le long des frontières septentrionales de Rome s'intensifient, amorçant la longue période de déclin de Rome.

23:05 Épisode 7 Commode, l'empereur gladiateur

Tous les empereurs de Rome ont accordé une grande importance aux spectacles et aux jeux, mais un seul d'entre eux est sorti de la loge impériale et a foulé le sable de l'arène : Commode. Loin de son père, le grand empereur Marc Aurèle, Commodus se fait rapidement des ennemis, en particulier au sein d'un organe d'élite, le Sénat. Alors que l'empire s'effondre et que la popularité de Commodus chute, un jeu mortel du chat et de la souris s'engage autour du grand amphithéâtre un jeu mortel s'engage autour du grand amphithéâtre de Rome.

00:05 Épisode 8 La chute du colisée

Au IVe siècle de notre ère, l'Empire romain divisé est secoué par des tremblements de terre dévastateurs, des incendies, des invasions barbares et de profondes divisions religieuses. Alors que Rome décline, le Colisée, qui symbolisait autrefois la gloire de l'Empire, est vide. Pour restaurer Rome, un homme, fervent adorateur des anciens dieux de Rome, se tourne vers l'arène. L'organisation de jeux élaborés et coûteux peut-elle inverser le déclin de Rome ?