« 100 Jours avec la police du périphérique parisien » épisode 2 sur C8 samedi 23 novembre 2024

Samedi 23 novembre 2024 à 21:20, C8 diffusera le second épisode de la série documentaire « 100 Jours avec la police du périphérique parisien ».

Entre Paris et sa banlieue, le boulevard périphérique encercle la capitale sur 35 km. C’est l’autoroute urbaine la plus fréquentée d’Europe.

Empruntée, chaque jour, par plus d’un million de véhicules, elle ne dispose pas de bande d'arrêt d'urgence. Alors la moindre panne, le moindre accident provoquent immédiatement d’importants embouteillages, augmentant le risque de sur-accident.

La brigade du périphérique, une unité de 200 agents, y assure la sécurité, 24 heures sur 24, aidée par près de 250 caméras. Au moindre incident, ces policiers agissent immédiatement, avec l’aide des sapeurs-pompiers de Paris, des agents autoroutiers et de dépanneurs spécialement agréés pour intervenir sur le périphérique.

Conduite à risque, accrochage, accident corporel… Chaque année, de jour comme de nuit, des milliers d’interventions se déroulent sur cette rocade urbaine ultra-fréquentée.

Épisode 2

Parmi les anges gardiens de l’anneau urbain, Victoria, 32 ans, cheffe de groupe à la brigade du périphérique. Conducteur sans assurance, véhicule vétuste, portable au volant… Elle les traque passant la moitié de sa journée dans les bouchons du boulevard circulaire.

Policiers, pompiers, agents autoroutiers et dépanneurs vont unir leurs forces pour gérer un scénario catastrophe. Le carambolage mortel et l’incendie de trois poids-lourds, à quelques kilomètres au Nord de Paris, sur une des autoroutes desservant le périphérique : l’A1, la plus fréquentée d’Europe. Un accident rare et 24 heures de blocage total de la circulation. Un triple remorquage sous pression pour les équipes de Pascal, dépanneur poids-lourds depuis 42 ans, sommé de rétablir la circulation au plus vite.