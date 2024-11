« Mendès la France » dimanche 24 novembre 2024 dans “La case du siècle” sur France 5

À revoir dimanche 24 novembre 2024 à 23:00 sur France 5, le documentaire « Mendès la France » signé Yves Jeuland et Alix Maurin dans lequel vous allez découvrir que derrière l'homme politique qui a marqué tant de consciences, se dévoile un homme profondément blessé.

Tout au long de son existence, Pierre Mendès France a écrit sur sa vie, son histoire et celle de sa famille. Il a collecté et trié quantité d’images et de notes. Des documents inédits.

Quarante ans après sa mort, Yves Jeuland et Alix Maurin nous donnent à découvrir un autre Mendès France. Le récit d'un destin, au fil des pages de ses cahiers privés. Une vie romanesque et rocambolesque, celle de PMF, homme politique français et juif, tant aimé et tant haï.

Mendès France. Mendès et la France. Toute sa vie, PMF fut accusé d’avoir usurpé son nom.

Jeune député de 25 ans en 1932, puis ministre de Léon Blum en 1938, il est la cible des pires attaques antisémites, qui iront grandissant avec sa notoriété. Profondément patriote, dès ses premiers engagements, Pierre Mendès France fait entendre une voix singulière, parfois seul contre tous, mais refusant toujours avec obstination de transiger avec ce qu’il considère être sa vérité.

Accusé de désertion par Vichy, il est arrêté en 1940 et emprisonné. Mais il s’évade et s’engage dans la France libre. Chef du gouvernement en 1954, confronté aux dossiers coloniaux et à la réconciliation franco-allemande, on l’accuse de brader l’empire et de trahir la France. Les poujadistes l’appellent « Mendès Israël ». Perpétuellement renvoyé à sa judéité, il inspire une « répulsion patriotique et physique » au député Le Pen.

« Je sais profondément que je suis juif », déclarera Pierre Mendès France à l’automne de sa vie. Comment l’oublier ? C’est autant pour répondre à la haine antisémite que par passion pour la généalogie que Pierre Mendès France n’aura de cesse de rechercher ses racines pour défendre son nom. Toute sa vie, il fut un inlassable et redoutable archiviste.

Pour ce film et pour la première fois, sa famille a donné accès à l’intégralité des documents que PMF conservait et classait minutieusement (lettres, carnets de notes, recherches généalogiques, articles de journaux, caricatures, enregistrements privés...) ainsi qu’à des milliers de photographies : près de 150 albums exceptionnels, où la vie politique côtoie l’intimité familiale. Autant de traces du quotidien dont Pierre Mendès France voulait garder mémoire. Sans oublier de précieuses archives audiovisuelles et cinématographiques, souvent inédites.

Une matière rare qui nous fait découvrir un autre Mendès France. Derrière l’homme politique et l’homme d’Etat qui a marqué tant de consciences, se dévoile un homme profondément blessé par les procès en illégitimité et en duplicité qu’il a subis jusqu’après sa mort, soucieux de défendre son honneur et celui de sa famille. Mendès France : un Juif français, un Français juif qui portait si bien son nom.