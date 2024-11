« Marchés de Noël en folie et décorations de plus en plus magiques » sur TMC mardi 26 novembre 2024

À quelques semaines des fêtes de fin d'année, TMC diffusera mardi 26 novembre 2024 à 21:25 le documentaire « Marchés de Noël en folie et décorations de plus en plus magiques » réalisé par Mathieu Hucher.

A l’heure où l’Europe entière se prépare à fêter Noël, plongez dans les coulisses des plus beaux marchés de Noël, avec ces commerçants en quête de réussite et ces familles, fans absolus des fêtes de fin d’année. De Montreux, en Suisse, avec sa montagne du père Noël, au marché XXL de Bruxelles, en passant par l’Alsace et ses marchés traditionnels, ou l’Allemagne, avec un marché digne d’un conte de fées... Pendant plus d’un mois, les équipes de ce documentaire ont suivi ces parents passionnés, prêts à dépenser sans compter pour que brillent les yeux de leurs enfants. Comment arrivent-ils à concilier budget et plaisir ? Dans la course à la démesure, quel commerçant arrivera à tirer son épingle du jeu ? Quel marché réussira à proposer l’animation la plus spectaculaire pour émerveiller petits et grands ? Et pourquoi le célèbre château de Vaux-le-Vicomte en région parisienne, le zoo de Pairi Daiza en Belgique ou même de simples particuliers ont-ils décidé de surfer sur la « noëlmania » pour attirer toujours plus de public. Bienvenue dans la saison la plus féérique de l’année !

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire