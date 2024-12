"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault 19 S16 lundi 2 décembre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 2 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Renault 19 S16.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x12 • Renault 19 S16

Véritable succès commercial dans les années 90, la Renault 19 16S marque un tournant pour le constructeur français. Design innovant, moteur atmosphérique de 140 chevaux doté d'une culasse 16 soupapes, la petite sportive a tout pour plaire. Pas étonnant que 30 ans après sa sortie, elle soit érigée au rang de collector.

Gerry dégote un exemplaire qui présente des atouts rares qui lui laissent penser qu'elle peut se revendre très chère. Mais c'est sans compter ses très nombreux défauts, et l'investissement que ça va nécessiter pour en venir à bout !

Peinture complète à prévoir, problème de démarrage à froid, butée d'embrayage en fin de vie, vibration dans le capot moteur, fuite à la modine... Aurélien va devoir passer un paquet d'heures dans l'atelier pour régler tous ces problèmes mécaniques. Et pour faire de ce youngtimer la plus pure des Renault 19 16S sur le marché de l'occasion, ils devront être capable de proposer un exemplaire 100% fidèle à la configuration d'origine.

Nos deux compères en quête de perfection auront-ils les moyens de leurs ambitions ?