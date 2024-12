"Justice en France" aux comparutions immédiates de Marseille mercredi 4 décembre 2024 sur France 2

Mercredi 4 décembre 2024 à 23:10, France 2 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire "Justice en France" qui vous proposera de suivre des comparutions immédiates au tribunal judiciaire de Marseille.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'ils soient magistrats ou avocats.

"Justice en France" permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Comparutions immédiates de Marseille

Marseille fait depuis plusieurs mois la « une » de l’actualité pour ses nombreux règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Aujourd’hui, 20 % de l’activité de son tribunal judiciaire est liée à cette délinquance, contre 9 % à l’échelle nationale.

Justice en France a posé ses caméras dans une salle d'audience où l'on juge des prévenus en comparution immédiate : autrement dit, à l'issue de plusieurs heures de garde à vue dans une procédure d'urgence dont le but est d'apporter une réponse judiciaire le plus rapidement possible.

Ici, il ne s'agit pas de crime organisé mais de petits dealers comme un jeune homme de 19 ans interpellé lors d’une opération de police dans un squat d’une des cités phocéennes. Il n’a aucun diplôme, est sans emploi et a déjà été condamné pour des faits similaires.

Les comparutions immédiates : une justice simplifiée et immédiate.