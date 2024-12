"Multitude, le film" du concert événement de Stromae diffusé sur TMC vendredi 6 décembre 2024 (vidéo)

Vendredi 6 décembre 2024 à 21:25, TMC et TMC et Mosaert dévoileront "Multitude, le film", une plongée singulière dans le concert de Stromae conçu pour son troisième album « Multitude ».

Vivez une captation inédite et hybride du concert à l’image de l’album !

"Multitude, le film" est un savoureux mélange d'images composé de plusieurs concerts réalisés autour du globe, des iconiques salles de concert en passant par les plus grands festivals, le tout entrecoupé d'images d'animation.

Bien que la tournée n'ait pu être menée jusqu'à son terme, « Multitude » reste une aventure exceptionnelle, marquée par un succès critique et commercial retentissant : 1,1 milliard de streams, plus de 870 000 exemplaires vendus dans le monde, de nombreuses certifications (triple disque de platine en France, en Belgique et à l’international) et multiples parutions dans des médias prestigieux, sans oublier la prestation au JT de TF1 où Stromae a marqué les esprits en chantant en plein direct son 2e single « L’enfer », suscitant ainsi l’émoi de millions de personnes.

Pour ce troisième album, Stromae et son équipe avaient imaginé un spectacle d’une grande complexité scénique qui reposait sur un dispositif absolument inédit : un écran géant de 15 mètres sur 5, soutenu par 10 bras robotiques géants, pesant près d’une tonne et demie chacun.

Chaque morceau se déployait en un tableau unique grâce à une chorégraphie minutieuse de cette structure. Cette œuvre titanesque, fruit de plus de six mois de travail, a d’ailleurs mobilisé plus de 200 personnes à travers le monde pour sa conception et son installation.

Lancé en février 2022, le Multitude Tour s’est ouvert par trois avant-premières à Bruxelles, Paris et Amsterdam, avant que Stromae ne rejoigne la scène des plus grands festivals, de Coachella à Werchter Boutique, en passant par Rock en Seine, le Paléo Festival, NOS Alive ou encore le Sziget.

La deuxième partie de tournée a continué en Amérique du Nord, de Los Angeles à Montréal, avec notamment un passage au Madison Square Garden à New York, pour deux concerts à guichets fermés, faisant de lui le premier artiste francophone chantant en français à accomplir cet exploit.

Prévue pour reprendre en mars 2023 et s’achever en fin d’année, la troisième partie de la tournée a malheureusement été interrompue en avril 2023, après quelques dates européennes, pour des raisons de santé.

Pour ne pas en rester là, pour vivre ou revivre ce show avant-gardiste et immersif, découvrez "Multitude, le film", pensé comme une déclaration d’amour aux fans.

L’artiste a souhaité rendre hommage au soutien, à la gentillesse et à la compréhension du public face à l’annulation de la fin de la tournée.