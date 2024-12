Astrologie : faut-il vraiment y croire ? Réponse sur RMC Story lundi 9 décembre 2024

Lundi 9 décembre 2024 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Astrologie : faut-il vraiment y croire ?".

L’astrologie a régné sur les sociétés antiques : conseillère des puissants, elle rythmait également la vie quotidienne des populations, et ce, jusqu’à la Renaissance. Après des siècles d’influence, elle a été écartée de la société par la religion, qui la voyait comme une concurrente, et par la science, qui considérait ses techniques comme sans fondement.

Malgré les critiques, l’astrologie a survécu dans les cabinets d’occultisme et a même effectué un grand retour auprès du grand public au début du XXe siècle, grâce aux horoscopes. Simples à établir, élaborés à partir du seul signe solaire du zodiaque, ces prédictions ont envahi les journaux, les émissions de télévision et la radio. Nous sommes nombreux à nous être ébahis devant l’étonnante justesse de ces horoscopes ou des résultats des thèmes astraux, qui semblent décrire précisément et parfaitement notre parcours de vie ou notre personnalité, nous laissant croire que nous pouvions effectivement croire à l’astrologie.

Alors, peut-on vraiment croire à l’astrologie ? Quelles sont les théories sous-jacentes aux thèmes astraux ? Quelles découvertes scientifiques mettent en doute la crédibilité de cette pratique et quelles études tentent de prouver sa validité ? Et pourquoi, malgré l’état actuel de nos connaissances scientifiques, l’astrologie continue-t-elle d’exercer une telle influence dans notre société ?