"Dans les secrets des films" : Le Seigneur des anneaux sur RMC Story mercredi 11 décembre 2024

Mercredi 11 décembre 2024 à partir de 21:10, RMC Story diffusera un numéro de la collection documentaire "Dans les secrets des films" qui sera consacré au Seigneur des anneaux.

En 1930, J.R.R. Tolkien a écrit les mots qui allaient changer à jamais le genre fantastique : « dans un trou du sol vivait un hobbit ». Il était loin de se douter que ce livre deviendrait l'un des plus vendus de tous les temps. Le problème était de savoir comment l'adapter à l'écran.

Pour donner vie à la vision de Tolkien, il fallait un réalisateur hors du commun, originaire de l'autre bout du monde. Au fil des essais, des faux départs, des blessures et des expériences de mort imminente, l'équipe du Seigneur des Anneaux a construit un monde entier à partir de rien, inventé de nouvelles technologies, faisant et défaisant un studio au cours du processus.

Mais après le succès de la première trilogie, pouvaient-ils recommencer ? Peter Jackson et son équipe sont poussés à bout, mais sont-ils allés trop loin ?

21:10 Épisode 1 Le film impossible

Le livre pour enfants et la célèbre trilogie de J.R.R. Tolkien ont conquis le monde entier, séduisant des fans inattendus. Après plusieurs échecs d'adaptation et un film d’animation au succès mitigé, un héros improbable se lance dans la réalisation d’un film jugé par beaucoup comme impossible. Mais alors que le projet commence à prendre forme, un influent magnat des médias vient bouleverser la donne.

22:05 Épisode 2 Trois films sinon rien



Avec le temps qui joue contre lui, Peter Jackson doit à tout prix trouver un studio pour sauver son projet en cours. Un seul studio accepte le pari audacieux : produire trois films simultanément, en adaptant une œuvre jugée peu prometteuse, confiée à un réalisateur encore méconnu, à l’autre bout du monde. Mais alors que le tournage débute, un des acteurs principaux abandonne. Avec autant d’obstacles sur leur chemin, parviendront-ils à mener ce défi à bien ?

23:00 Épisode 3 Du sang et des larmes



Après un teaser remarqué à Cannes, l'équipe s'engage dans une course effrénée pour achever le premier film dans les délais. Pendant ce temps, le tournage met à rude épreuve les acteurs et l'équipe technique. Les blessures se multiplient, et une scène particulièrement exigeante de la trilogie menace de tout faire voler en éclats. Pourtant, le dénouement du film reste encore à écrire.