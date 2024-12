"Science grand format" : La cité oubliée de Ramsès II à revoir jeudi 12 décembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 12 décembre 2024 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous propose dans "Science grand format" une immersion avec l'équipe d'archéologues sur le site de Pi-Ramsès, la capitale mythique de Ramsès II.

Ramsès II, c'est le plus grand pharaon de l’Égypte antique. Il a régné plus de six décennies – le plus long règne de l'Egypte antique. Il a édifié à travers tout le pays une myriade de monuments, tous plus imposants les uns que les autres ; mais le véritable joyau de ce pharaon bâtisseur, c'était sa capitale mythique, Pi-Ramsès. Une cité gigantesque, qui était le cœur battant du royaume, rivalisant de magnificence avec Babylone elle-même. Redécouverte à la fin du XXe siècle dans le delta du Nil, après 3 millénaires d'oubli, cette cité mythique est depuis fouillée chaque année par les archéologues. Et chaque année, elle révèle de nouveaux secrets.

En 2022, pour la première fois, une équipe d'archéologues menée par le Pr Henning Franzmeier entreprend des fouilles dans le palais même de Ramsès II, découvert en 2018 au centre de Pi-Ramsès.

Le film les suit jour après jour dans leur campagne de fouille, sur le terrain ; grâce aux techniques numériques, il propose une reconstitution de la fastueuse salle du trône du pharaon mythique, et redonne vie à une ville disparue depuis plus de 3 000 ans...

Une reconstitution en 3 dimensions de Pi-Ramsès qui révèle en filigrane un visage inédit de Ramsès II : célébré comme un grand chef de guerre, il s'avère aussi être un habile politique, un fin diplomate, et un administrateur hors pair, qui a su hisser la civilisation égyptienne à une apogée jusque-là inégalée.

Un document écrit et réalisé par Laurent Portes.