"Et ça vous fait rire ?" : série documentaire inédite diffusée samedi 14 décembre 2024 sur France 2

Samedi 14 décembre 2024 à partir de 21:05, France 2 diffusera "Et ça vous fait rire ?" une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Frédéric Bonnaud.

Cette série documentaire se propose de raconter la persistance, depuis les années 1950, mais surtout depuis la déflagration qu’a constituée Le Corniaud au milieu des années 1960, d’une véritable école française de la comédie populaire.

Lui rendre hommage aujourd’hui revient à faire une courte et drôle histoire de France (et des Français) par le petit bout de la lorgnette. Mais il s’agit aussi de saluer l’audace et le pari qui consistent à faire rire, surtout sur des sujets qui ne sont pas forcément drôles.

La comédie est un art, et sans doute le plus difficile des genres traditionnels du spectacle, mais c’est aussi un formidable révélateur et condensé de l’air du temps, un véritable relevé sismographique qui en dit long sur un pays, une société et ceux qui la constituent. Dis-moi ce qui te fait rire et je te dirai qui tu es…

21:05 Épisode 1 Les deux font la paire

Le duo comique au cinéma, c’est d’abord deux personnalités que tout oppose et qui finissent par devenir inséparables. Mais c’est surtout la recette des plus grands succès de la comédie à la française.

Les indétrônables Bourvil-De Funès ont magnifiquement ouvert la voie à d’autres tandems, tout aussi détonants. Inventé pour la scène, le duo comique n’a cessé de se renouveler, passant des mains expertes de troupes venues du café-théâtre (Michel Blanc et Gérard Lanvin) aux trublions de la télé (Éric et Ramzy), jusqu’aux pros du stand-up (Florence Foresti et Jamel Debbouze).

Avec leurs répliques inoubliables, leurs scènes mythiques et leurs fous rires d’anthologie, les duos comiques ont façonné une irrésistible mécanique du rire, devenue une valeur sûre du cinéma hexagonal.

21:50 Épisode 2 Les copains d'abord

Le cinéma français aime l’humour à plusieurs. Et fourmille de ces troupes d’acteurs comiques qui se sont rencontrés tout jeunes avant d’exploser sur grand écran : du Splendid aux Nuls, des Charlots aux Inconnus, en passant par les Branquignols, qui ont montré la voie dès les années 50, les Robins des bois ou tout récemment La Bande à Fifi.

Ensemble et en fonction des époques, ils ont appris que tous les chemins mènent à la comédie : le théâtre, la chanson, le café-théâtre ou la télévision.

Cet épisode se propose de partir à la rencontre de ces rigolos en bandes organisées et de vérifier la véracité de l’adage selon lequel plus on est de fous, plus on rit !

22:40 Épisode 3 Rire avec son temps

Du quartier d’affaire de Playtime à la ZAD ardéchoise de Problemos, la comédie française s’est, depuis 70 ans, amusée à capter les tensions et aspirations d’une France en perpétuelle transformation. Car en faisant du choc des cultures un ressort comique récurrent (Rabbi Jacob, Camping, Le ciel, les oiseaux et ta mère, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu…) la comédie permet, mieux que tout autre genre, de traiter des contrastes et contradictions de la société. Mieux, elle livre parfois, entre deux éclats de rire, une véritable réflexion sur le vivre ensemble (Le goût des autres d’Agnès Jaoui, Le sens de la fête de Nakache et Toledano), les rapports de classe (La vie est un long fleuve tranquille d’Etienne Chatiliez) le système patriarcal (3 hommes et un couffin de Coline Serreau) ou le communautarisme (Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi). Offrant bien souvent une véritable radiographie de la France, dans toute sa diversité. Avec un programme unique : rire pour mieux nous réunir.

23:30 Épisode 4 Bête et méchant

Dans l’univers de la comédie populaire, l’humour « bête et méchant » est un label bien français. Ce cinéma engagé et transgressif pratique l’humour noir et sulfureux pour taper sur tout ce qui bouge : le sexe, les médias, la religion...

Michel Audiard, Jean-Pierre Mocky, Bertrand Blier, Jean Yanne ou Albert Dupontel provoquent et choquent pour dénoncer les tabous et les travers de la société, dans des films souvent devenus culte. De La traversée de Paris à Bernie, en passant par Les valseuses, Le grand soir ou OSS 117, ces comédies grinçantes moquent les profiteurs de guerre, les punks à chien, les espions incultes, les voyous priapiques ou les orphelins barbares, et posent un regard acerbe sur leur époque. Avec pour arme blanche le langage et la dérision, ce cinéma subversif et irrévérencieux offre la possibilité de rire – jaune ou aux larmes – du monde qui nous entoure, nous déroute ou nous inquiète.