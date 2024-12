"Embouteillages, parkings : dans l'enfer de la route" 2ème épisode mardi 17 décembre 2024 sur RMC Story

Mardi 17 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 2ème épisode du document inédit « Embouteillages, parkings : dans l'enfer de la route » tourné à Paris et Marseille.

Chaque jour, près de 40 millions de voitures et 6,5 millions d’utilitaires circulent en France. En Île-de-France, 700 000 véhicules légers livrent quotidiennement entreprises, particuliers et commerces. À Paris, plus de 500 000 colis sont distribués chaque jour, mais les 10 600 places de livraison, en hausse récente, restent insuffisantes.

Lili, 20 ans, chauffeuse-livreuse dans le médical, jongle entre stress des amendes et risques d’accident dans une "guerre" pour les emplacements. À Paris, les 12 millions de personnes en situation de handicap rencontrent aussi des difficultés. Samir, 46 ans, transporte depuis 4 ans des clients à mobilité réduite dans une circulation stressante.

Autre métier méconnu : ventouseur. Nacer, 36 ans, et Kevin gardent des places pour des tournages. En 2023, Paris a accueilli 7 400 jours de production audiovisuelle, soit 20 tournages quotidiens.

La réduction des places de stationnement (70 000 de moins d'ici 2026) exaspère des Parisiennes comme Sandra, 52 ans. Vanessa, elle, affronte chaque jour les embouteillages malgré sa frustration.

Pour Valérie et Nadine, malvoyantes à Marseille, scooters mal garés et travaux rendent leurs déplacements périlleux, au point de songer à quitter la ville.

Enfin, la place des cyclistes reste critique : 240 décès en un an. Altis, un Youtubeur, dénonce les dangers quotidiens, tandis que Catherine, 62 ans, et Nicole, 68 ans, militent pour l’éducation des conducteurs indélicats.