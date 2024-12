"Inoxtag : 7 jours pour survivre seul sur une île déserte", mardi 17 décembre 2024 sur RMC Découverte

Mardi 17 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire « Inoxtag : 7 jours pour survivre seul sur une île déserte ».

Inoxtag, star incontournable de YouTube suivie par des millions de fans, se lance dans un défi inédit et palpitant : survivre seul pendant sept jours sur une île déserte. Sans aucune aide extérieure, face aux éléments et aux imprévus, Inoxtag devra repousser ses limites et mettre à l´épreuve son ingéniosité pour s´abriter, trouver de l´eau potable, et se nourrir.

Entre moments de doute, fous rires, et astuces de survie, ce programme captivant dévoile une facette inédite de ce créateur à l´énergie débordante.

Avec des images immersives et des confidences authentiques, ce challenge unique promet une expérience intense qui mêle aventure, humour et dépassement de soi.

Plongez dans cette épopée sauvage où chaque jour compte, et découvrez si Inoxtag réussira à relever ce défi extrême !

Une première télévisée à ne pas manquer.