"Les 100 lieux qu'il faut voir" : trois numéros à revoir sur France 5 dimanche 29 décembre 2024

Dimanche 29 décembre 2024 à partir de 21:00, France 5 rediffusera trois numéros de la série documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir".

Cette collection propose des voyages qui méritent le détour, chargés de petites et grandes histoires, en compagnie d'enfants du pays passionnés par leur terroir.

21:00 Sur les traces de Vauban, du Morvan à Besançon

Il est le plus célèbre architecte militaire de son temps. Il a joué un rôle primordial dans la stratégie défensive de la France. Il a laissé son empreinte sur près de 300 fortifications à travers l’Hexagone.

Vauban est définitivement un homme dont le parcours et la destinée fascinent. Du Morvan où il est né à Besançon où il a implanté l'une de ses plus célèbres places fortes, découvrez comment ce maréchal de France a rendu imprenable le royaume de Louis XIV…

21:50 La provence de Pagnol et Giono

L'un était l’exubérant, l'autre réservé. Pourtant Marcel Pagnol et Jean Giono incarnent la Provence. Des ambassadeurs de choix liés à jamais par cet amour de leur terre natale. De la plaine d'Aubagne, lieu de tous les possibles pour l'auteur des « Souvenirs d'enfance », à Manosque, où vivra toute son existence celui qui a écrit notamment « Regain », en passant par Aix-en-Provence et ses célèbres gourmandises, découverte d'un chemin de cocagne enchanté. Un voyage à l’ombre du massif du Garlaban, dans une région légendaire, où douceur de vivre et histoires merveilleuses se mélangent.

22:45 La Polynésie dans toute sa splendeur

C’est pour un voyage à l’autre bout du monde, là où le bleu se décline de mille façons, que "Les 100 lieux qu’il faut voir" vous entraine. Une balade d’île en île à la rencontre de l’histoire du peuple Polynésien. Une déambulation entre lagons et atolls, guidée par des femmes qui vivent, connaissent et aiment plus que tout ces terres, où légendes et douceur de vivre se mélangent… A Mooréa, se dresse Moua Pouta, la célèbre montagne percée et les légendes qui l’entourent. Raiatea quant à elle, abrite le cœur de l’histoire polynésienne au Maraé de Taputapu’atea…Enfin à Rangiroa, l’atoll de toutes les merveilles la faune et la flore sont à la hauteur de ces îles paradisiaques …