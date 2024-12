"Soumission chimique : pour que la honte change de camp" : soirée spéciale le 21 janvier 2025 sur France 2

Mardi 21 janvier 2025 à partir de 21:05, Carole Gaessler proposera sur France 2 une soirée continue sur le thème de la soumission chimique avec la diffusion du documentaire inédit : "Soumission chimique : pour que la honte change de camp".

Le retentissement du procès historique des viols de Mazan a ouvert le regard de la société et les consciences sur l'ampleur du fléau que représentent la soumission chimique et les violences sexuelles.

France Télévisions propose mardi 21 janvier 2025 à 21:10 sur France 2 et sur france.tv, le documentaire-évènement "Soumission chimique : pour que la honte change de camp", coécrit par Andrea Rawlins-Gaston et Linda Bendali, également réalisatrice.

Ce film sera accompagné d’un débat Soumission chimique, que faire après le procès Mazan ? présenté par Carole Gaessler.

La soirée se poursuivra par la rediffusion du documentaire Viol, défi de justice réalisé par Marie Bonhommet.

Le déroulement de la soirée continue

21:10 "Soumission chimique : pour que la honte change de camp"

On l’appelle déjà le « procès du siècle », et chacun.e comprend qu’il y aura un avant et un après. Le procès dit des viols de Mazan a rendu mondialement célèbre Gisèle Pelicot, épouse droguée pendant dix ans par son mari et livrée inconsciente à des dizaines de violeurs. Mais ces quatre mois d’audience hors norme ont aussi porté à la connaissance du grand public la notion de soumission chimique.

Porté par Caroline Darian, fille de la victime et fille de son bourreau, Soumission chimique, pour que la honte change de camp prend le procès Pelicot pour fil rouge, mais le film s’intéresse aussi à d’autres victimes. Autant de cas de figure révélateurs de ce qui était jusqu’à aujourd’hui le point aveugle des violences sexuelles.

Zoé, 33 ans, ne se souvient pas de cette nuit de la Fête de la musique où elle a été droguée et violée.

Céline, 46 ans, connaît son agresseur, son patron de l’époque, mais souffre elle aussi d’amnésie du fait des somnifères administrés.

Léa, 22 ans, a bu le verre que deux jeunes militaires lui tendaient en boîte de nuit et, malgré l’aveu de l'un d’eux, elle attend toujours de trouver justice.

Rénald, 48 ans, a su se reconstruire et surmonter la honte éprouvée à l’époque de n’avoir pas pu échapper à son violeur.

Katia, 53 ans, a, comme toutes les autres victimes de soumission chimique, suivi de près le procès de Dominique Pelicot. Elle-même garde une colère contre la justice : contre toute attente, le jeune banquier accusé a été acquitté.

Si Lilwenn, 16 ans, a pu obtenir réparation, c’est grâce à des prélèvements capillaires effectués à temps, preuve indispensable de la soumission chimique.

Que la justice se donne les moyens, que les victimes relèvent la tête et qu’enfin la honte change de camp : c’est l’objectif affiché de Soumission chimique, pour que la honte change de camp.

22:40 Soumission chimique : que faire après le procès Mazan ?

Le documentaire sera suivi d'un débat présenté par Carole Gaessler. Les invités seront communiqués ultérieurement.

23:40 Infrarouge : Viol, défi de justice

Depuis 2017, le mouvement #MeToo a libéré la parole des victimes de violences sexuelles jusqu’ici vouées au silence. Il s’est accompagné d’un doublement du nombre de plaintes pour viol.

Les victimes parlent mais sont-elles entendues par la Justice ? 70% des dossiers sont toujours classés sans suite dès le stade de l'enquête préliminaire. Au total, moins de 10% des plaintes pour viols aboutissent à une condamnation aux Assises. Pourquoi si peu?