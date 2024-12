"Au coeur des Jeux" : immersion dans les coulisses des JO de Paris 2024 sur France 2 mercredi 1er janvier 2025

Mercredi 1er janvier 2025 à 23:25, France 2 diffusera "Au coeur des jeux", un documentaire évènement pour (re)plonger les téléspectateurs dans les coulisses de l’organisation du plus grand événement au monde.

Avec ses accès exclusifs et en reconstruisant sa propre chronologie, calquée sur le tempo de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le documentaire évènement Au cœur des Jeux, réalisé par Jules et Gédéon Naudet, revisite cette fantastique histoire collective à travers des rencontres intimes, des instants rares entre anonymes et stars, sublimés par l'évènement.

Lorsque le jour se lève ce 26 juillet 2024, le ciel bleu est en train de s’effondrer. Au matin de la Cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris 2024, la France et Paris sont à bout de souffle. Il pleut des cordes et le pays est divisé. La sécurité de la Cérémonie sera-t-elle assurée ? L'évènement sera-t-il simplement le succès attendu ? Douze heures plus tard, la France est sur le toit du monde.

C’est cette journée qui va servir d’arche narrative à ce récit, le prétexte unique de raconter les Jeux autrement : dans les coulisses des Jeux Olympiques et Paralympiques pour décrire la ferveur, les médailles, la liesse, les larmes, les victoires, les galères, les émotions… 29 jours d'émotion et de fraternité.

Paris 2024 devient alors un temps suspendu, un spectacle de joies et de lumières permanent, olympique et paralympique, où vont naître de nouvelles légendes du sport français et international, sous le regard incrédule et les baisers amoureux de leurs familles, de leurs amis, des volontaires, des commentateurs et d'un public en liesse qui célèbre et porte ses champions jusque dans les coulisses.