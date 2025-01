"Seuls face à l'Alaska" : la 13ème saison inédite diffusée sur RMC Découverte à partir du samedi 4 janvier 2025

Samedi 4 janvier 2025 à 21:10, RMC Découverte débutera la diffusion de la 13ème saison inédite de la série documentaire "Seuls face à l'Alaska".

Les montagnards symbolisent les premiers aventuriers, trappeurs et explorateurs, qui ont bravé les étendues glacées du Grand Nord avec pour seules armes leur courage et leur persévérance. Malgré les avancées modernes, l'attrait pour une vie sauvage et libre demeure profondément ancré dans nos aspirations.

Cette saison dévoile de nouveaux protagonistes tout en célébrant le retour des figures incontournables de la série, chacun incarnant une endurance remarquable et une volonté inébranlable de vivre pleinement leur mission.

Épisode 13x01 Nouvelles terres

Marty équipe son avion de brousse de flotteurs et se rend sur un lac isolé pour chasser l'élan.

Lauro et Neil récupèrent du bois flotté et construisent un radeau en rondins à partir de zéro.

Mike parcourt un terrain difficile sur l'île d'Afognak pour traquer un élan mâle.

Jake descend la rivière Missouri à la recherche d'un cerf mulet mâle.

Paul installe des dizaines de pièges à coyotes pour récolter leur précieuse fourrure et financer la nouvelle ferme familiale.

Épisode 13x02 Succès ou échec



Marty traque un élan mâle disparu dans des broussailles épaisses.

Mike emballe à toute vitesse la viande d´un élan pour la protéger des ours bruns.

Lauro et Neil testent leur radeau en rondins pour poser des filets de pêche et des pièges à castors.

Bret et Ivy transportent un poêle en fonte sur des kilomètres de toundra gelée jusqu´à leur cabane isolée.

Jake poursuit sa quête de cerf-mulet le long de la rivière Missouri.