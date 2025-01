"Appel à témoins" : l'enquête continue, retour sur les avancées de l'affaire Gwénolé Piot mercredi 8 janvier 2025 sur M6

Ce mercredi 8 janvier 2025 à 23:30 sur M6, juste après "Appel à témoins", la soirée se poursuivra avec un retour sur les avancées spectaculaires de l'affaire Gwénolé Piot.

Ce documentaire de 52 minutes qui suit le prime d’Appel à Témoins reviendra sur certains des dossiers parmi les plus marquants qui ont été traités. Les appels reçus, les coulisses de l’enquête, et les témoignages des proches qui attendaient, souvent depuis des années, le moindre indice, la moindre information pour essayer de connaître, enfin, la vérité.

Gwénolé Piot, retrouvé pendu dans une forêt proche de saint-malo • Émission 9

C’est une nouvelle enquête qui a progressé de manière spectaculaire grâce à Appel à témoins : la mort mystérieuse de Gwénolé Piot, 25 ans, retrouvé pendu dans une forêt près de Saint-Malo en Ille et Vilaine.

Lors de sa participation à l’émission le 1er octobre 2024, Amélie la soeur de Gwénolé soulève les nombreuses zones d’ombre qui lui laissent penser que son frère a été tué par une ou plusieurs personnes qui auraient ensuite maquillé sa mort en suicide. Amélie a par exemple reçu des coups de téléphone et des messages très étranges de la part de son frère juste avant sa mort. Elle pense qu’il n’était pas seul à ce moment-là et qu’il était menacé. L’horaire de sa mort est également très suspect, ainsi que l’état des vêtements dans lesquels il a été retrouvé.

Révoltés par une enquête manifestement bâclée, les téléspectateurs se mobilisent massivement pendant l’émission et apportent des témoignages qui viennent conforter les doutes d’Amélie.

Et, une fois le générique terminé, la détermination des téléspectateurs à l’aider ne s’arrête pas là. Des témoignages continuent d’affluer, parmi lesquels des confidences déterminantes qui toutes pointent dans une même direction.

Ces nouveaux éléments pourraient permettre de résoudre une enquête qui patinait depuis 4 ans. Et pour cause, la justice avait conclu à un suicide et n’avait jamais lancé d’investigations complémentaires