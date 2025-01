"Maïté, une femme de son temps" : hommage à Maïté ce dimanche 12 janvier 2025 sur France 3

Ce dimanche 12 janvier 2025 à 13:30, France 3 rend hommage à Maïté, décédée le 21 décembre dernier, avec la diffusion du documentaire « Maïté, une femme de son temps » réalisé par Raphaël Basili.

Entre 1983 et 1997, Marie-Thérèse Ordonez, dite Maïté, a animé, aux côtés de Micheline Banzet-Lawton, "La Cuisine des mousquetaires", une émission culinaire diffusée sur France 3.

Avec sa verve truculente, la native de Rion-des-Landes a incarné sur le petit écran la générosité des recettes du sud-ouest.

Pour rendre hommage à celle qui est décédée le 21 décembre 2024, ce documentaire inédit détaille les grandes étapes de son parcours personnel et télévisuel et permet de retrouver quelques-uns des meilleurs moments de l'émission qui l'a rendue célèbre et chère au coeur des téléspectateurs.