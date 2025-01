"Une brève histoire de l'automobile" : série documentaire inédite diffusée sur ARTE mardi 14 janvier 2025

Mardi 14 janvier 2025 à 21:00, ARTE diffusera "Une brève histoire de l'automobile", une série documentaire qui porte un regard acéré sur cet objet aux mille facettes désormais au cœur d’une crise écologique et civilisationnelle planétaire.

Symbole d’une course irrésistible au progrès, emblème de la société de consommation, la voiture, devenue en un temps record le moteur du monde, se trouve désormais au cœur d’une crise écologique et civilisationnelle planétaire.

Fordisme, privatisation de l’espace public, pollution, mais aussi désenclavement, liberté de mouvement, développement économique et amélioration du confort de vie… : plusieurs pages ne suffiraient pas à raconter son impact sur le quotidien de milliards d’êtres humains.

À l’image de son passionnant sujet, cette foisonnante série documentaire de Jean-Christophe Ribot s’appuie sur une profusion d’archives pour porter un regard riche et nuancé sur l’histoire de l’automobile : à travers ses inventeurs, ses usines et ses modèles légendaires, c’est aussi celle du XXe siècle qui défile sous nos yeux.

Au fil des trois parties, ce récit chronologique, qui offre des incursions en URSS ou dans la Chine de Mao, convoque les imaginaires des sociétés occidentales, exhumant des campagnes de publicité iconiques, des extraits de grands prix mythiques ou des vidéos effarantes produites par les lobbys.

Chacun s’émerveillera ou s’épouvantera devant l’odyssée de cet engin aux mille facettes, qui incarne plus que tout autre les paradoxes du développement fiévreux de notre civilisation.

21:00 Épisode 1 Le génie humain

1889. À l’Exposition universelle de Paris, un ingénieur allemand, Carl Benz, dévoile une invention révolutionnaire : le tricycle motorisé.

Onze ans plus tard, lors du même événement dans la capitale française, quelque 80 constructeurs automobiles sont représentés, annonçant le crépuscule d’un monde alors dominé par l’attelage. Symbole du génie humain, ce nouveau véhicule, qui concentre les technologies les plus complexes de l’époque et s'appuie sur des matières premières venues des colonies, va devenir un produit diffusé en masse.

Leader du secteur, la France se voit dépassée dès 1907 par les États-Unis : le plus grand complexe industriel au monde sort de terre à Detroit, où Ford révolutionne le travail à la chaîne.

Après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle elle a prouvé son utilité en acheminant hommes et matériel jusqu’au front, la voiture s’empare progressivement de l’espace public et pénètre en tueuse dans les villes. Les protestations face aux nombreux accidents mortels causés par les véhicules motorisés vont alors donner naissance, en réaction, au lobby de l’automobile.

21:50 Épisode 2 La société de consommation

Après la Seconde Guerre mondiale, la voiture s’impose dans les imaginaires et devient l’objet fétiche de la société d’abondance qui émerge du chaos. D’immenses chantiers sont lancés en Europe pour permettre une plus grande circulation des personnes – et des marchandises. Les citoyens découvrent la route des vacances, le pique-nique au bord de la départementale, la mer et les stations de ski.

Aux États-Unis, le phénomène prend des proportions démesurées, avec 55 000 kilomètres de routes construites en dix ans, au détriment du chemin de fer. Cette densification du réseau s’accompagne de l'édification de "malls", ces gigantesques centres commerciaux desservis par des voies express. La voiture, qui redessine les villes, inspire aussi le cinéma, entre road-movie et courses-poursuites. Mais ce symbole de liberté continue de tuer, obligeant les constructeurs à revoir les normes de sécurité, tandis qu’une grave crise énergétique se prépare…

22:40 Épisode 3 Schizophrénie

Avec le choc pétrolier de 1973, les populations occidentales découvrent brutalement que leur mode de vie dépend d’équilibres géopolitiques instables. Dans ce dernier quart du XXe siècle, les constructeurs automobiles se livrent une guerre économique toujours plus féroce, dans laquelle les Japonais tirent leur épingle du jeu.

Un phénomène se généralise, qui fragilise les ouvriers des pays riches : les délocalisations. Les entreprises, elles, se rachètent, fusionnent, disparaissent… Aujourd’hui, la production est devenue le fruit d’une ingénierie mondialisée qui échappe à tout ancrage géographique, alors que dans les grandes villes européennes les voitures, ciblées pour leur impact environnemental, commencent à être chassées.

Nouvel horizon des industriels, les véhicules électriques permettront-ils de conjuguer expansion du marché et respect de l’environnement ?