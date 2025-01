"Les héros du gazon" : Pascal Dupraz au secours de l'équipe de Fontenay-le-Vicomte, mardi 14 janvier 2025 sur France 2 (vidéo)

Mardi 14 janvier 2025 à partir de 23:15, France 2 diffusera "Les héros du gazon", une série documentaire dans laquelle Pascal Dupraz part au secours de la pire équipe de football d'Île-de-France.

Ce nouveau format se concentre sur l’équipe CDM de l’ASFV (association sportive de Fontenay-le-Vicomte), établie dans la ville de Fontenay-le-Vicomte, au sud de l’Essonne, en Île-de-France. Un club jouissant d’une histoire de plus de quarante ans, et de la réputation d'être l’un des moins performants de la région. L’ASFV est composée de deux équipes : les Vétérans (avec des joueurs âgés de 35 à 45 ans) et la CDM, pour Championnat du Dimanche Matin (avec des joueurs âgés de 18 à 35 ans).

La saison 2023-2024 a été particulièrement éprouvante pour les joueurs de la CDM. Avec une défense désastreuse et une attaque maladroite, ils ont végété tout au fond du classement de leur championnat. Avant l'intervention de Pascal Dupraz, l'équipe affiche un bilan catastrophique de 18 défaites, 1 nul et 1 victoire, avec plus de 90 buts encaissés, se classant avant-dernière.

Face à cette situation critique, Pascal Dupraz débarque pour redresser la barre ! Dupraz, une légende des entraîneurs professionnels, habitué des équipes de Ligue 1, est réputé pour sa fermeté doublée d'une empathie sans faille. Un « dur au cœur tendre » qui va reprendre en main la préparation physique et technique des joueurs pour éviter la relégation imminente.

Les héros du gazon suit de près le quotidien de ces joueurs passionnés, profondément impressionnés par l'arrivée de leur nouveau coach. Bien que déterminé à atteindre son but, Pascal Dupraz se trouve confronté à une série de défis imprévus qui mettent à l'épreuve sa patience et sa capacité à tirer le meilleur de chacun.

L'objectif est clair : enfin remporter des victoires et se maintenir dans cette division, alors qu’il ne reste que 5 matchs de championnat. Entraîneur, joueurs, supporters et dirigeants réussiront-ils l’exploit tous ensemble ?

Les joueurs clés :

Axel “Pépito” Massacret : 27 ans, sans emploi/intérimaire, attaquant.

William “Woss” Massacret : 33 ans, sans emploi, milieu.

Maxence Massacret : 33 ans, mécanicien, défenseur.

Alexandre “Alex” Massieu : 28 ans, préparateur de commandes dans un magasin de matériel de motoculture, entraîneur/joueur, milieu offensif.

Thibaut “Titi” Le Brech : 33 ans, directeur commercial et enseignant en négociation commerciale, milieu défensif.

Christophe “Casse” Devernois : 44 ans, travaille au planning d’une société de location de pompes à béton, vétéran, milieu.

Yanis “Capi” : 32 ans, media-planner, milieu, capitaine de l’équipe.

Marco : 32 ans, technicien maintenance dans les pompes à béton, gardien.

Mickael Monrose : 44 ans, opérateur en industrie pharmaceutique, défenseur central (vétéran).

Marcio Domingos Galderes : 36 ans, chauffeur de pompes à béton, attaquant.

Ruben Domingos Galderes : 29 ans, travaille au planning d’une société de location de pompes à béton, attaquant.

Julien Mercuriales : 43 ans, responsable technique dans l’assainissement, défenseur (vétéran).

Julien Horel : 38 ans, chauffeur de pompes à béton, milieu défensif (vétéran).

Sébastien Hevras : 42 ans, auto-entrepreneur dans la fibre optique, défenseur latéral (vétéran).

Les dirigeants :

Franck “Francky” Laffont : 62 ans, au club depuis plus de quarante ans, président depuis vingt-deux ans, responsable reprographie à la préfecture de l’Essonne.