"100 jours avec les douanes d'Île-de-France" sur C8 dimanche 19 janvier 2025

Dimanche 19 janvier 2025 à 21:10, C8 diffusera le premier épisode la série documentaire "100 jours avec les douanes" réalisée par Louis Morin.

100 Jours avec les douanes d'Île-de-France

En Île-de-France, les douaniers sont en première ligne face au commerce illégal en plein essor.

Steeve, 42 ans, agent à Marne-la-Vallée, et ses collègues contrôlent les routes, les rails et les entrepôts. Sans relâche, les agents mènent une guerre contre les vendeurs à la sauvette dans la rue et aussi dans les petits commerces.

Drogues, contrefaçons, marchandises frauduleuses… Chaque intervention des 2 500 agents d’Île-de-France est essentielle pour enrayer la contrebande, souvent au prix de courses-poursuites intenses.