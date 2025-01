"MBS, l'Arabie du futur" : immersion dans un royaume en pleine mutation, dimanche 19 janvier 2025 sur France 5

Dimanche 19 janvier 2025 à 21:05 dans "Le monde en face", France 5 diffusera « MBS, l'Arabie du futur », une enquête inédite dans les coulisses de la « Vision 2030 » d'un prince héritier aussi ambitieux que controversé.

Depuis bientôt une décennie, Mohammed ben Salmane, dit MBS, le prince héritier et dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, bouscule tous les piliers de ce royaume hors norme. Berceau de l’Islam et premier exportateur mondial de brut, ce géant du Golfe, dont les deux tiers des habitants ont moins de 30 ans, s'est lancé dans une transformation sans précédent pour répondre au défi existentiel de l’après-pétrole.

A travers une immersion rare dans un pays en pleine transition, ce film propose une enquête inédite dans les coulisses de la « Vision 2030 » d’un prince héritier aussi ambitieux que controversé.

Se rêvant en leader d’un monde arabe stable et prospère, MBS entreprend de transformer l’austère et rigoriste Arabie saoudite en une utopie futuriste. Mais l’essor du tourisme, du divertissement et la démesure des chantiers peinent encore à faire oublier l’autoritarisme et la répression des opposants. Quant à la mise en sourdine de la police religieuse, elle n’a pas mis fin à l’oppression des femmes.

Ses supporters, ses contempteurs, ainsi que des acteurs et observateurs de premier plan dressent le portrait vertigineux de cette Arabie du futur entre utopie et dystopie, qui pourrait bien changer la face du Moyen-Orient.