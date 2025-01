"Ça chauffe à la montagne" : la réinvention des sports d'hiver face au réchauffement climatique, mardi 21 janvier 2025 sur France 5

Mardi 21 janvier 2025 à 21:05, France 5 diffusera " Ça chauffe à la montagne", un document inédit de Stéphane Rodriguez sur le réchauffement climatique qui pose la question du tourisme des sports d'hiver et de sa réinvention.

Le tourisme des sports d’hiver, qui génère 11 milliards d’euros par an et fait vivre 500 000 emplois directs et indirects, est en péril face au réchauffement climatique. Selon une étude, la moitié des stations françaises fonctionneront en mode dégradé d’ici à 2050. Pire, si les températures augmentent de 4 degrés, leur disparition quasi totale devient plausible.

Pour survivre, la montagne amorce sa transformation autour d’un nouveau concept : la « montagne quatre saisons », pensée pour attirer des touristes tout au long de l’année. Ce changement est une nécessité pour des stations de moyenne montagne comme Super-Besse dans le Massif central, ou Saint-Pierre-de-Chartreuse dans les Alpes, où les derniers hivers ont vu des pistes désertées, la neige remplacée par la pluie et les commerçants en difficulté.

Comment gérer les installations obsolètes ? L’association Mountain Wilderness mène des campagnes de démantèlement pour nettoyer les alpages, en retirant pylônes rouillés et téléskis abandonnés.

Désormais, les montagnes se réinventent avec des activités adaptées à toutes les saisons : randonnée, luge d’été, VTT, ou tyrolienne. Les stations rivalisent d’ingéniosité pour compenser les revenus perdus de l’hiver tout en attirant une nouvelle clientèle, comme à Hautacam dans les Pyrénées.

Parmi eux, la génération Z incarne ce renouveau. Consciente des défis climatiques, elle redécouvre la montagne autrement : des paysages spectaculaires, loin des canicules et de la foule des stations balnéaires, et des activités entre amis, simples et authentiques. À la recherche de nouvelles expériences, cette génération contribue à écrire l’avenir d’une montagne sans neige, mais pleine de promesses.