"Les 5 vies de la Terre" : La glace, jeudi 23 janvier 2025 sur France 5 dans "Science grand format"

À voir sur France 5 jeudi 23 janvier 2025 à 21:05, « Les 5 vies de la terre : la glace », un nouveau volet inédit de cette série spectaculaire dans laquelle les mystères de la création de notre monde et de nos origines sont révélés.

"Les 5 vies de la Terre" explore notre planète et son histoire, ainsi que son caractère unique dans le système solaire. La série présente une biographie de notre planète, révélant les moments les plus épiques de son histoire astronomique et géologique, des premières secondes de son existence jusqu’à l’arrivée des êtres humains.

En explorant les montagnes, le fond des océans, les cratères, les vallées et les roches de la croûte terrestre, on peut lire l’histoire des nombreuses vies de notre Terre et son évolution jusqu’à celle que nous connaissons aujourd’hui.

Les 5 vies de la Terre • La glace

Il y a 700 millions d’années, bien avant l’ère des dinosaures et de toute vie animale, la Terre a traversé une des périodes les plus radicales de son histoire : une glaciation globale qui l’a transformée en une véritable boule de neige. Ce documentaire explore les forces géologiques et climatiques qui ont conduit à cet âge de glace, les épreuves imposées à la vie naissante, et enfin, les conditions exceptionnelles qui ont permis l’émergence des formes de vie complexes.

Grâce à des interviews d’experts et des séquences visuelles époustouflantes, cet épisode embarque le spectateur dans un voyage fascinant, des profondeurs de l’océan aux sommets glacés, retraçant les bouleversements qui ont façonné notre monde. Des animations spectaculaires rendent vivantes les interactions entre tectonique des plaques, glaciations et biodiversité microscopique.

Ce spectacle visuel est renforcé par des images actuelles des lieux emblématiques comme l’Islande ou l’Antarctique, où les traces de ces cataclysmes sont encore visibles.