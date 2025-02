"Dans les yeux d'Olivier" : Quand le travail devient souffrance, mercredi 5 février 2025 sur France 2 (vidéo)

Mercredi 5 février 2025 à 22:50, Olivier Delacroix vous proposera de découvrir sur France 2 un nouvel inédit de sa collection documentaire "Dans les yeux d'Olivier": « Quand le travail devient souffrance ».

Dans cette collection documentaire, Olivier Delacroix aborde des sujets sociétaux et sensibles. Il part à la rencontre de femmes et d'hommes au destin singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs confidences.

Il pose un regard sur la société bien loin des stéréotypes et, avec tact et bienveillance, il rend la parole plus libre.

Dans cette nouvelle saison, anonymes et personnalités témoignent de leurs parcours. Ensemble, ils donnent à voir différentes facettes d’une expérience qu’ils ont en commun.

Quand le travail devient souffrance

44 % des salariés français sont en état de détresse psychologique, si bien que le mal-être grandissant au sein de la sphère professionnelle est devenu une réalité préoccupante. Stress, quête de sens, burn-out, bore-out, pèsent sur l'équilibre mental des employés.

La souffrance physique au travail, Corinne l’éprouve au quotidien. Mère célibataire de 4 enfants, cette auxiliaire de vie enchaîne des journées à rallonge. Si elle exerce son métier avec passion depuis 1982, son corps, lui, s’est abîmé avec le temps.

Nicolas a été le souffre-douleur de ses collègues pendant plus de 15 ans. A bout de force et épuisé psychologiquement, il a tenté de mettre fin à ses jours avant de remonter la pente grâce au mouvement syndical de son entreprise.

Aude, elle aussi, a envisagé le pire pour arrêter de travailler jour et nuit. Après deux longues années à se reconstruire, elle est devenue coach en prévention du burn out.

Pour Jean-Charles, c’est la quête de sens qui faisait défaut. Courtier en assurance, il a tout quitté du jour au lendemain pour devenir fromager. Un métier qui le reconnecte à ses origines.

La chanteuse Rose a elle aussi subi la pression au travail. Interviews et concerts à répétition, sentiment de devoir sans arrêt se montrer sous son meilleur jour, l’ont fait plonger en quelques mois.

Olivier Delacroix est parti à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont dû s’adapter, et pour certains se réinventer, afin de trouver une voie professionnelle épanouissante.