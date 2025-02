"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Sophie Masala sur RMC Découverte dimanche 9 février 2025 (vidéo)

Dimanche 9 février 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de revoir le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire Sophie Masala, la démembreuse du canal.

Voilà une criminelle qui ne manquait pas d’esprit pratique. Lorsqu’ elle a décidé, en mai 2016, de découper Maryline Planche, la collègue qui lui faisait de l’ombre, et d’aller disperser ses membres dans le canal du Midi, Sophie Masala a tout prévu : une scie, un couteau en céramique, des gants, et tous les produits capables de faire disparaitre traces et odeurs.

Quand les policiers de Toulouse ont découvert qui se cachait derrière « le démembreur du canal», ils sont tombés de haut. Car cette femme n’a rien d’une psychopathe sadique. Ce crime, dont le mode opératoire exceptionnel a frappé les toulousains, est en réalité celui d’une femme qui a tué, parce qu’elle voulait être aimée.

Toute sa vie, Sophie Masala a cherché l’amour d’une mère qui la méprisait quand elle était enfant. C’est pour cette raison qu’elle a surendetté sa famille en couvrant mari et enfants de cadeaux, et qu’elle a remboursé ses emprunts en se prostituant, avant de reprendre des études.

Elle a été embauchée dans un organisme social, elle a essayé de s’y faire désirer, respecter, aimer… Mais Sophie Masala, qui ne savait pas s’y prendre avec les autres, n’a, une fois encore, pas fait les bons choix…