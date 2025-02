"Intelligence artificielle : la grande expérience" sur France 2 mardi 11 février 2025

À l'occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, France 2 propose une soirée spéciale mardi 11 février 2025 présentée par Julia Vignali.

Paris accueille, les 10 et 11 février, le Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle, réunissant de nombreux dirigeants internationaux, chefs d’entreprises, chercheurs, personnalités du monde de la culture, de l’enseignement, représentants de la société civile, autour des enjeux de cette technologie, ses usages et ses conséquences sur nos sociétés.

"Intelligence artificielle : la grande expérience" est un programme divertissant présenté par Julia Vignali, explorant les capacités fascinantes de l’intelligence artificielle (IA) à travers des expériences et des défis tout en s’amusant.

L'intelligence artificielle peut-elle transformer Julia Vignali en voyante pour bluffer des inconnus ?

En matière de séduction, l'IA a-t-elle les atouts suffisants pour rivaliser avec une femme ?

Peut-elle remplacer les artistes ? Fait-elle la cuisine comme un chef ?

Est-elle aussi intelligente qu’elle le prétend pour résoudre des énigmes ?

Aujourd’hui, l’IA est partout sans que nous nous en rendions toujours compte. C’est pour cela que France 2 a voulu la tester en la confrontant à des situations originales et surprenantes. Le programme met à l’épreuve l’IA dans des situations du quotidien, en piégeant des proches, des spécialistes dans leur domaine ou des anonymes dans des contextes variés tels que la séduction, la voyance, la musique ou la cuisine.

Luc Julia, ingénieur spécialisé en IA et cocréateur de l’assistant vocal Siri, nous guidera dans la compréhension de cette technologie en la vulgarisant, tout en mettant en lumière ses capacités et ses limites. L’objectif est de démontrer que l’IA est un outil qui va révolutionner notre monde. Grâce aux spécialistes présents tout au long du programme, nous apprendrons à l’utiliser et à comprendre comment elle pourrait transformer nos vies.

Les défis de l’expérience

Voyance

Julia Vignali réussira-t-elle à tromper des anonymes en se transformant en voyante grâce à l’IA ?

Séduction

L’IA face à une vraie femme : qui saura conquérir le cœur des célibataires et décrocher la victoire du premier rendez-vous ?

Musique

Le directeur général de Warner Music France, le label du chanteur Amir se laissera-t-il berner par un tube 100 % créé par l’IA ?

Cuisine

L’IA contre des chefs étoilés… Qui remportera le défi de la meilleure revisite du hachis parmentier ?

Chasse au trésor

L’IA contre deux pros de la chasse au trésor… Qui décodera les énigmes le plus vite ?

Le documentaire soulève des questions passionnantes sur la façon dont l’IA pourrait transformer nos vies et sur la manière dont nous pourrions l’utiliser pour améliorer nos capacités humaines.

