"Incroyables mariages gitans" : épisode inédit avec Yanns et NasDas mercredi 12 février 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 12 février 2025 à 21:05, TFX diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « Féerie, traditions et passion : les gitans toujours à la fête ».

Des traditions 2.0 et pluie de stars pour ce numéro d’« Incroyables mariages gitans » : Yanns, le chanteur du tube « Clic-clic pan-pan-pan » (musique du film « Un p’tit truc en plus ») et NasDas, l’influenceur aux plus de 8 millions de followers.

À Perpignan, NasDas va vivre son 1er mariage gitan : celui de l’un de ses « protégés », Mouss. Le jeune homme s’apprête à épouser Noëlia. À 16 ans tous les deux, leur mariage, entre respect des traditions et influence des réseaux sociaux, s’annonce haut en couleur !

Yanns et son épouse Jade, fraîchement mariés, attendent un heureux événement. Pour l’occasion, ils ont décidé d’organiser une incroyable « gender reveal » où ils découvriront, en même temps que leurs amis, le sexe de leur enfant. Évidemment, la fête s’annonce spectaculaire !

Découvrez également Alphonse et Andréa, 16 et 17 ans. Les deux tourtereaux se sont enfuis, précipitant leur mariage et prenant toute leur famille de court…

Enfin, à Tarascon, découvrez l’incroyable fête de Lucas, pour ses 18 ans. Limousine, feux d’artifice et surprises à gogo. Dans cette communauté où les enfants sont rois, son anniversaire s’annonce digne d’un mariage…