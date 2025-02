"L'incroyable trésor de Michel Chasseuil" le plus grand collectionneur de vins au monde, mercredi 12 février 2025 sur France 3

Ce mercredi 12 février 2025 à 23:10, France 3 vous propose une Immersion dans l'univers de Michel-Jack Chasseuil, le plus grand collectionneur de vins au monde, avec ses 50 000 plus belles bouteilles de vins et spiritueux rares du monde.

À 79 ans, Michel-Jack Chasseuil s’apprête à réaliser son rêve : édifier un « Louvre du vin » dans sa propriété des Deux-Sèvres où seront exposées les 50 000 plus belles bouteilles de vins et spiritueux rares du monde. Breuvages de Napoléon, du tsar Nicolas II, bouteilles du Titanic, Petrus du siècle, Cheval Blanc, champagnes, bouteilles de la Révolution française vont être mises en valeur dans une cave géante de75 mètres de long enterrée sous son domicile. L’ancien chaudronnier de chez Dassault, parti de rien, a commencé sa collection il y a quarante ans en échangeant des caisses. Depuis, il ne s’est jamais arrêté. On découvre exceptionnellement pour le documentaire les plus belles bouteilles de sa cave racontées par le collectionneur et on le suit dans son épopée fantastique d’achats de bouteilles inaccessibles de nos jours dans les propriétés les plus prestigieuses. Ce documentaire est un plongeon dans l’intimité d’un homme modeste au destin extraordinaire qui retrace son parcours en s’immergeant dans son projet fou, à la découverte d’un univers passionnant.

