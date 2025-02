"Frères de la forêt, des résistants face à l'URSS" sur France 5 dimanche 16 février 2025

Dimanche 16 février 2025 à 23:00 dans "La case du siècle", France 3 diffusera « Frères de la forêt, des résistants face à l'URSS », un document écrit et réalisé par Antoine de Meaux.

Les forêts baltes… Un quart en Lituanie, un tiers en Lettonie et près de la moitié en Estonie. Territoire sauvage et sacré, patrimoine naturel, ressource économique, lieu de mémoire, refuge potentiel, ces immenses forêts des marches de l'Europe sont au coeur de l'identité des trois pays baltes. Elles sont également inséparables de leur histoire contemporaine, tragique et méconnue.

C'est ici que s'est déroulé, au XXe siècle, un drame oublié : la résistance d'une poignée de partisans lituaniens, lettons et estoniens contre une Union soviétique qui venait de s'imposer parmi les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale. En Estonie, on les appelle Metsavennad, en Lettonie, Mezabrali, en Lituanie, Misko broliai. Dix ans durant, de 1944 à 1953, le combat pour la liberté des "Frères de la forêt" a défié le Kremlin, faisant plus de 50 000 victimes.

A l'époque de l'URSS, les "Frères de la forêt" étaient présentés comme des hors-la-loi, des bandits animés par des motifs crapuleux.

Mais depuis le retour des pays baltes à l'indépendance en 1991, des monuments ont été érigés un peu partout en leur honneur. Dans le centre des villes, mais aussi au coeur des forêts, de là où ils sont tombés. Pour ces trois pays membres de l'Union européenne et de l'Otan, ces hommes et ces femmes sont devenus le symbole du prix à payer pour avoir le droit de vivre libres.

De nouveaux récits nationaux ont été écrits, dans lesquels les Frères de la forêt apparaissent naturellement comme des héros.

Au risque, parfois, de produire une image fort éloignée de ce que fut la réalité de leurs vies difficiles. Qui étaient vraiment ces combattants de la liberté ? Quelles furent leurs motivations premières, et leur vie réelle dans la forêt ? Comment menèrent-ils leur lutte, et comment furent-ils vaincus ?

Comment ces hommes et ces femmes que l'Histoire a placé entre l'enclume nazie et le marteau soviétique ont-ils pu échapper à l'ensanglantement général que produisit le XXe siècle, dans ces territoires qu'un grand historien a appelé "les terres de sang" ?

Alors que la Russie vient de démontrer au monde qu'elle n'avait renoncé en rien à son projet impérialiste, ce documentaire plonge dans les archives et sur les lieux mêmes de cette mémoire encore à vif. Il nous fait découvrir l'histoire de ces Robin des Bois des temps modernes qui opposèrent à l'URSS une résistance aussi farouche que sans espoir et met en lumière leur héritage aux multiples facettes.

Un document raconté par Loïc Corbery de la Comédie-Française.

Les intervenants :