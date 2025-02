"La fabuleuse histoire des oiseaux, des dinosaures parmi nous" sur France 5 jeudi 20 février 2025 (vidéo)

Jeudi 20 février 2025 à 21:05 dans "Science grand format", France 5 diffusera « La fabuleuse histoire des oiseaux, des dinosaures parmi nous » un document inédit écrit et réalisé par Thomas Cirotteau et Eric Pincas.

L’incroyable histoire des oiseaux commence il y a 220 millions d’années, avec l’apparition des premiers dinosaures dont ils sont aujourd’hui les seuls descendants sur la planète. Les oiseaux sont donc la preuve vivante que les dinosaures n’ont pas disparu ! On compte deux fois plus d’espèces d’oiseaux que de mammifères. Alors comment expliquer le triomphe de leur évolution ?

En 2019, la découverte dans un laboratoire de Cambridge du plus ancien oiseau moderne, daté de 67 millions d’années, permet de mieux comprendre comment et pourquoi ils ont pu survivre à la météorite qui a mis fin au règne de leurs cousins géants. Plusieurs sites archéologiques témoignent de leur évolution fulgurante après la catastrophe. Rapidement ils regagnent les arbres, et colonisent les continents jusqu’aux terres les plus éloignées de l’Antarctique. Grâce à leurs outils d’investigation toujours plus performants, une nouvelle génération de chercheurs explore le passé et fait parler les cellules, pour comprendre comment les dinosaures ont donné naissance aux oiseaux et pourquoi ils furent les seuls d’entre eux à survivre à la grande extinction.

Les secrets de l'épopée de ces conquérants du ciel sont enfin révélés. Leur histoire raconte le plus grand succès de l’évolution.

Leur avenir reste fragile : les 11 000 espèces d’oiseaux du monde sont plus que jamais menacées. Chaque année, leurs populations diminuent. L’homme a toujours rêvé de les imiter, mais il se brûlerait les ailes à ne pas les préserver. Car à quoi ressemblerait la Terre si le ciel était un désert ?