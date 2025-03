"Les femmes riches ne courent pas les rues" : un panorama des écarts financiers genrés diffusé sur ARTE mardi 4 mars 2025

En forme d’enquête internationale, un panorama éclairant des écarts financiers genrés et du chemin à parcourir pour parvenir à l’égalité financière des femmes, seule garante de leur émancipation économique. À découvrir sur ARTE mardi 4 mars 2025 à partir de 21:00.

Au XXIe siècle, dans les pays développés, en dépit des luttes menées, les femmes restent victimes de mécanismes invisibles qui limitent leur indépendance financière.

Dès l’enfance, les filles reçoivent moins d’argent de poche que les garçons, abonnés aux rallonges. À l’adolescence, malgré de meilleures performances scolaires, elles s’orientent vers des carrières moins rémunératrices, en choisissant par exemple à 80 % les filières de l’éducation et de la santé.

Ayant investi le domaine informatique dans les années 1970, les femmes en ont été exclues quand il est devenu rentable et, aujourd’hui, elles sont sous-représentées dans le secteur de l’IA en pleine croissance (une pour quatre hommes). Les écarts de revenus entre les sexes se creusent plus encore à la naissance des enfants : en France et en Allemagne, la "pénalité de maternité" marque un recul financier brutal, de l’ordre de 35 %.

Si, en France, les femmes s’épuisent à concilier emploi et charge domestique, en Allemagne, les mères subissent une pression sociale pour suspendre leur activité professionnelle jugée inacceptable. Le travail domestique gratuit qu’elles effectuent représente néanmoins une part non négligeable du PIB de nos pays. En outre, les managers rechignent à recruter des femmes pour des postes à responsabilité, car ils voient l’éventualité d’une maternité comme une menace.

Les femmes sont ainsi pour la plupart condamnées à un appauvrissement, et, même éduquées, elles restent éloignées de la richesse et du pouvoir.

Instrument de domination

Rigoureuse, cette enquête internationale lève le voile sur la situation financière des femmes dans des pays occidentaux prétendument plus avancés que ceux du Sud en matière de droits. Cette réalité systémique d’écarts de richesse et de revenus entre les sexes, qui se creusent au fil des années – moins de gains, d’épargne, de retraite et de patrimoine… –, montre le long chemin à parcourir pour atteindre l’égalité, y compris dans la pionnière Islande.

Alors que les Françaises ont dû attendre 1965 pour ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari, les femmes et les hommes entretiennent toujours un rapport différent à l’argent, entretenu par l’éducation et les assignations de genre.

Au travers de témoignages et d’éclairages d’experts, cette investigation montre aussi combien l’argent reste un instrument de domination. Pourtant, des progrès notables ont été accomplis ces dernières années, notamment avec le congé de paternité – huit mois en Suède et quatre en Espagne, mais vingt-cinq jours seulement en France…

Tandis que le Forum économique mondial estime qu’il faudra quelque cent soixante-neuf ans pour combler ce fossé financier, ce documentaire en deux volets dresse un constat lucide mais porteur d’espoir pour parvenir enfin à une émancipation économique des femmes.

Un documentaire de Véronique Préault.